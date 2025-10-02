Bentley Continental GT Supersports op komst

Bentley slingert een teaserfoto én -video de wereld in van een Bentley Continental GT die er extra dik uitziet. Ondanks de duisternis is goed te zien dat de auto van voren tot achteren onder de aerodynamische extraatjes hangt. Bentley legt uit dat 'een iconische naam terugkeert, honderd jaar nadat die voor het eerst werd geïntroduceerd'. In 1925 verscheen de eerste Bentley Super Sports. Dan weten we wel hoe laat het is.

Het is nog even de vraag wat er onderhuids allemaal gebeurt. Er gaan geruchten dat de Supersports een extra puristische Continental GT wordt, dus met een V8 zonder elektro-ondersteuning en met een handgeschakelde versnellingsbak. Daarvan loopt het water ons direct in de mond. We zijn benieuwd, de onthulling laat niet lang meer op zich wachten.