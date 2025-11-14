Modellen van Bentley vallen geregeld te betichten van automobiele vetklepperij, maar deze splinternieuwe Bentley Continental GT Supersports is tot op zekere hoogte een uitzondering. Het is de lichtste Bentley in 85 jaar!

Hoewel Bentley al honderd jaar geleden de eerste keer de aanduiding Super Sports toepaste, is de splinternieuwe Continental GT Supersports - tegenwoordig schrijf je het aan elkaar - pas de vierde Supersports ooit. De Continental GT Supersports is de scherpste Continental GT ooit, zo belooft Bentley. Hij verschilt op twee grote punten van alle andere varianten die van de huidige generatie van de Continental GT bestaan. In tegenstelling tot alle andere huidige varianten is de Bentley Continental GT Supersports géén plug-in hybride én hij heeft achter- in plaats van vierwielaandrijving. Dat lees je goed: achterwielaandrijving! Als we de GT3 geheten raceversies even vergeten was er niet eerder een achterwielaangedreven 'Conti' GT.

De krachtcentrale is een 4.0 V8 met twee turbo's en die wekt een duivels vermogen van 666 pk en 800 Nm op. Door het ontbreken van een elektromotor die een stevige vermogensduit in het zakje doet, is de Continental GT Supersports wat pure kracht betreft de minst potente variant van het model. De plug-in hybride versies stampen namelijk 680 pk of zelfs 782 pk naar alle vier de wielen. Die 666 pk's vinden hun weg via een achttraps automaat met dubbele koppeling en een elektronisch aangestuurd sperdifferentieel naar de 22-inch lichtmetalen wielen die in samenwerking met Manthey Racing zijn ontwikkeld. Erachter houdt zich koolstofkeramische remmerij schuil. Het gebrul van de V8 vindt via een titanium uitlaatsysteem van Akrapovič tijdelijke huisvesting in je gehoorgang.

Vanuit stilstand ramt de Continental GT Supersport zich in 3,7 seconden naar een snelheid van 100 km/h. Zijn topsnelheid bedraagt 310 km/h. Daarmee is het puur wat acceleratie betreft de minst rappe Continental GT. Bij de Supersport gaat het dan ook niet om snelheid in rechte lijn, maar op dynamiek. Met optionele Trofeo RS-banden - Pirelli P Zero-rubber is standaard - moet de Supersports bochten tot wel 30 procent rapper kunnen nemen dan een Continental GT Speed.

Derhalve is de auto volgehangen met heftig bumper- en spoilerwerk. Hij heeft aan de voorzijde de grootste splitter die Bentley een model ooit gaf. We zien zaken als een veelvoud aan uit koolstofvezel vervaardigde extraatjes, waaronder een vaste achterspoiler die tot wel 300 kilo neerwaartse druk éxtra genereert. Om gewicht te besparen, heeft Bentley niet alleen het dak uit koolstofvezel opgetrokken, maar heeft het ook de achterbank uit de auto gesloopt. Doordat de Continental GT Supersport geen plug-in hybride hardware aan boord heeft, is hij aanzienlijk minder zwaar dan zijn broertjes en zusjes. Het wagengewicht ligt onder de 2.000 kilo. Dat betekent overigens eerder 1.999 dan 1.700 kilo. Ter vergelijking: een plug-in hybride Conti GT legt zomaar 2.450 kilo in de schaal.

Van de Bentley Continental GT Supersports komen 500 exemplaren. Welk bedrag er op het prijskaartje is geschreven, is nog niet bekend.

