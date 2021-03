Bentley Continental GT Speed Convertible is los

Bentley houdt niet van halve maatregelen. Afgelopen week trok men in Crewe het doek van de Continental GT Speed, de nieuwe topversie van de Continental-reeks. Het lag voor de hand dat er ook een GT Speed Convertible aan zat te komen, maar die is in dezelfde week als de onthulling van zijn dichte broer al in vol ornaat te zien. AutoWeek heeft als eerste de afbeeldingen en de specificaties van de cabriolet.

Zelf heeft Bentley nog geen ruchtbaarheid gegeven aan de GT Speed Convertible, maar dat hij zou komen leek zo goed als zeker. Net als de dichte versie is de GT Speed Convertible gebaseerd op de 635 pk en 900 Nm sterke Continental GT W12 Convertible, maar schroefde Bentley het vermogen op naar 659 pk en 900 Nm, wat dus resulteert in een vermogenswinst van 24 pk. Daarmee knalt de GT Speed Convertible in 3,7 seconden naar de 100 km/h en dendert hij door tot een snelheid van 335 km/h. Opvallend genoeg is die topsnelheid hetzelfde als bij de dichte variant en neemt de sprint naar de 100 km/h in de cabriolet slechts 0,1 seconde langer in beslag.

Geringe gewichtstoename

Dat dat verschil in specificaties zo marginaal is, heeft vermoedelijk te maken met het eveneens geringe extra gewicht van de Convertible ten opzichte van de coupé. De versie met open dak weegt met 2.436 kilo namelijk slechts 163 kilo meer dan de dichte GT Speed. Gezien het totale gewicht van de auto is dat getal een druppel op de gloeiende plaat. Ondanks dat hoge gewicht heeft Bentley wel zijn best gedaan om de GT Speed Convertible dynamischer dan ooit te maken. Net als de coupé beschikt de cabriolet namelijk over vierwielsturing en een elektronisch sperdifferentieel dat luistert naar de naam eLSD. Ook zorgt Bentley Dynamic Ride ervoor dat rolbewegingen van de koets zoveel mogelijk opgevangen worden en moet een speciaal gekalibreerde sportmodus zorgen voor nog meer betrokkenheid bij het rijden. Naast deze aanpassingen is de GT Speed Convertible ook leverbaar met carbonkeramische remschijven.

Subtiel onderscheid

Van buiten is de GT Speed Convertible onder meer te herkennen aan de gesmede 22-inch lichtmetalen wielen en de 'Speed'-logo's op de voorspatborden. De grille van de cabriolet is iets donkerder van kleur dan de reguliere variant, maar niet in het zwart uitgevoerd. Mocht dat toch je ding zijn, dan kun je altijd de 'Blackline Specification' aanvinken. Overigens is de coupéversie van de GT Speed onthuld met die 'Blackline Specification', maar is de getoonde grille op de GT Speed Convertible eveneens standaard op de coupé. Andere details zijn de verlichte 'Speed'-instaplijsten en in het interieur staat onder meer op het dashboard en in de hoofdsteunen van de stoelen 'Speed' geschreven. Het interieur bestaat uit een combinatie van leer en alcantara, waarbij het laatste op de hoofdsteunen, de stoelen en de onderkant van het dashboard is aangebracht. Ook hiervoor geldt uiteraard dat je als gelukkige klant het interieur naar hartelust op smaak kunt brengen.

Voorlopig geldt de GT Speed Convertible als de krachtigste open Bentley die je kunt kopen. Of er ook nog een kapselvernietigende Supersport-versie gaat komen, is vooralsnog niet bekend. Een Nederlandse vanafprijs van de GT Speed Convertible is er nog niet.