De Bentley Continental GT begint steeds meer op de Porsche 911 te lijken. Niet omdat Bentley een zescilinder boxermotor in de kofferbak legt, maar omdat het er steeds meer op begint te lijken dat Bentley net als Porsche ieder denkbaar gaatje in de line-up wil opvullen. De nieuwste versie van de ‘reguliere’ Continental GT is al een moddervette plug-inhybride met een V8 en 680 pk. Die High Performance Hybrid is er ook als nog luxere en chiquere Azure. Wie er 100 pk bij wil, kan opteren voor de Continental GT Speed. Die heeft een licht sportieve insteek en voor wie daar weer niet van gediend is, kan de 780 pk sterke Ultra Performance Hybrid-aandrijflijn van de Speed ook weer worden gecombineerd met de luxere en extra verfijnde aankleding van een Mulliner. Alle varianten zijn er ook nog als open Continental GTC en daarmee tellen we tot nu toe al 8 varianten.

Bentley is echter de beroerdste niet en biedt sinds kort ook een Continental GT aan zónder plug-inhybridetechniek. Die Supersports is met zijn 666 pk nu eens niet de snelste variant, maar wel de lichtste en de sportiefste. Maar wat nu als je dat wat teveel van het goede is, maar het wel wat sportiever mag dan een reguliere ‘Conti’? Dan is de vandaag gepresenteerde Bentley Continental GT S er helemaal voor jou. Deze nieuwkomer combineert de ‘zwakste’ 680 pk-hybridetechniek met het Performance Active Chassis-onderstel van de Speed en wat uiterlijke kenmerken van de Supersports. Zo heftig als laatstgenoemde oogt de S zeker niet, maar met zijn zwarte accenten en het compleet ontbreken van chroom is de sportieve insteek van dit model duidelijk. Uiteraard is de S er ook als cabrio en heet de auto dan Bentley Continental GTC S.

Trekken we de analogie met de 911 door, dan is de GT(C) S nog het beste vergelijkbaar met de vrijwel gelijknamige 911 GTS. Die zit immers tussen de reguliere Carrera-modellen en de krachtige Turbo in en is ook sportiever dan ‘normaal’, maar minder hardcore dan een GT3. Hetzelfde dus zo’n Bentley, maar dan wel helemaal anders.