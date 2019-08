Bentley bouwt verloren exoot na

De originele Corniche zag in 1939 het levenslicht, maar belandde vlak voor de Tweede Wereldoorlog in Frankrijk in een verkeersongeval. Om de testauto destijds weer te repareren werd de auto naar Dieppe verscheept. Bombardementen later dat jaar waren echter de doodsteek voor de auto, want daarna is hij nooit meer teruggezien. Tot nu, want Mulliner heeft auto één op één nagebouwd. Het project werd enkele jaren geleden gestart en is nu volbracht.

De auto werd naar eigen zeggen nagebouwd omdat “de auto destijds een belangrijke pijler was in de ontwerptaal van Bentley”. Het project wist zelfs zoveel liefhebbers van de fabrikant te enthousiasmeren, dat zij er velen privé-uren in hebben gestoken. De auto beleeft zijn publieksdebuut tijdens de Salon Privé aankomende september bij het Blenheim Palace.