Bentley Blower Jnr is elektrisch, gekrompen én straatlegaal

The Little Car Company bouwt vooral grote schaalmodellen van auto's van weleer, maar maakte onlangs ook zijn debuut met een knotsgek product waar gewoon een kenteken op mag. Nu doet het bedrijf dat nog eens. En hoe! Maak kennis met de Bentley Blower Jnr, een elektrische klassieke Bentley - maar dan 15 procent kleiner - met een elektrisch rijbereik van net iets meer dan 100 km en een topsnelheid van 72 km/h.

Nog maar kort geleden introduceerde The Little Car Company (LCC) de Tamiya Wild One Max: een levensgrote, radiografisch bestuurbare auto die niet meer radiografisch, maar daadwerkelijk door een persoon te besturen is - en dat op de openbare weg. De Wild One Max heeft een bescheiden elektrische aandrijflijn en dito accupakket voor dito prestaties die mooi wél voldoende zijn voor een kenteken: je mag hem zowel in het Verenigd Koninkrijk als in de EU op de openbare weg rijden met rijbewijs B voor personenauto's.

Nu introduceert The Little Car Company nóg een product in die categorie. De Bentley Blower Jnr. Dat is een schaalmodel van de oorspronkelijke Blower uit 1929, want alles aan de auto is 15 procent kleiner dan bij het origineel. Hij is 3,72 meter lang, 1,48 meter breed en 1,27 meter hoog: ongeveer even lang als een Toyota Aygo X, maar even breed als een Fiat Cinquecento. Hij weegt zo'n 550 kg en heeft een bescheiden 10,8-kWh accupakket aan boord. Een 22-pk elektromotor op de achteras helpt de Blower aan een top van 72 km/h. Doe je het een beetje rustig aan, dan moet je ruim 100 km ver moeten kunnen komen op een acculading. Weer bijladen duurt wel even: LCC zegt zo'n 4 tot 6 uur.

Een charger in de 'supercharger'

De Britten hebben aardig hun best gedaan op de details van de Blower Jnr. Zo heeft hij net als het origineel een met touw omwonden stuurwiel en lijken de metertjes die vertellen hoeveel batterijlading je nog over hebt net metertjes uit een klassieke Bentley. De Blower Jnr is verder deels uit koolstofvezel opgebouwd en heeft zijn laadpoort voorin de quasi-supercharger zitten waaraan de oorspronkelijke Blower zijn naam dankt. Het batterijpakket zit onderin de auto en de elektromotor op de achteras, dus we vragen ons af of de klassieke neus een bescheiden frunk herbergt.

Er zit in ieder geval een achteruitrijcamera aan (echt waar) en in het interieur vind je een usb-poort om je telefoon op te laden en een navigatiesysteem van Garmin. Ook leuk: het is een tweezitter, maar je zit wel achter elkaar.

Zoals vermeld is de Blower van Little Car Company dus straatlegaal en kun je er een Nederlands personenautokenteken op krijgen - geen brommerkenteken als op een Opel Rocks-e, dus. Naar verluidt kost de auto - of het speeltje - wel een lieve duit: minstens 90.000 pond (zo'n €105.000) exclusief belastingen. Maar dan heb je wel wat bijzonders.