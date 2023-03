Bentley Bentayga - Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Hoe hoger de vanafprijs van een auto, hoe kleiner de kans dat iemand hem ooit in absolute basistrim bestelt. Dat lijkt met elkaar in tegenspraak, maar is in grote lijnen toch echt het geval. Des te interessanter om te bekijken wat je bij een merk als Bentley voor het absolute minimumbedrag krijgt.

Bentley Bentayga Hybrid - €222.526

De goedkoopste Bentley van de huidige prijslijst is de Bentayga Hybrid. Met €222.526 is de SUV nipt minder duur dan de Flying Spur Hybrid, die minimaal €231.686 moet kosten. De plug-in hybride Bentley Bentaygais er sinds kort ook met extra vermogen, maar voor de basisprijs houdt Bentley het op 449 pk. ‘Het moet maar’, zuchten we nauwelijks hoorbaar.

Dat het configureren van een Bentley een hele klus is, zal niemand verbazen. Bentley helpt de ongetwijfeld drukke clientèle op weg door in de configurator een viertal suggesties voor te kauwen. Wij kiezen voor ‘Cool Stone’, omdat die als eerste wordt genoemd en het meest ‘basic’ oogt.

‘Cool Stone’ is uiteraard slechts een uitgangspunt, maar gaat standaard gehuld in ‘Moonbeam’-zilvergrijs. Daarmee is niet gezegd dat dit een of de enige ‘gratis’ kleur is, want dat geldt wellicht voor meer metallic-tinten. Over tinten gesproken: Bentley biedt zó veel kleuren aan, dat het ze onderverdeelt in categorieën. De juiste kleur vinden begint dus met kiezen tussen ‘blacks’, ‘blues’, ‘greens’ en een hele reeks andere kleurgroepen, daarna pas kun je een exacte lakkleur kiezen.

Rondom zijruiten, lichtunits en grille vinden we uiteraard veel chroom en met zijn panoramadak en fraaie 21-inch wielen zal niemand vermoeden dat hier de stakker onder de Bentley-rijders voorbij rolt. Die wielen zijn trouwens van het type ‘Five Twin Spoke’ en ze zijn ook in gepolijste of deels zwarte vorm leverbaar. Standaard zijn ze ‘gewoon’ zilvergrijs en dat bevalt eigenlijk prima.

Kleurverdeling

De eerste keuze die je op interieurgebied kunt maken, is die voor een kleurverdeling. Jawel: het vaak tweekleurige leer kun je naar wens over het interieur verdelen. De standaard-optie wordt ‘Split D’ genoemd, maar van een split is hier eigenlijk geen sprake. Het binnenste van ‘onze’ Bentley is immers geheel zwart, al noemt Bentley dat ‘Beluga’. Met lichtere stiksels in ‘Linen’ ziet het er toch lang niet onaardig uit, mede door het contrast met het ‘Crown Cut Walnut’-hout. Er is overigens keuze uit niet minder dan twaalf verschillende soorten sierlijsten, gecombineerd met een ogenschijnlijk eindeloze hoeveelheid leerkleuren.

Touring Specification

Wie nu een complete uiteenzetting van optieprijzen verwacht, moeten we teleurstellen. Die informatie deelt Bentley alleen met klanten, dus het is gissen wat het aankleden van een Bentayga precies kost. Toch maakt de configurator wel één en ander duidelijk. Zo zit het genoemde leer afgaande op de plaatjes overal en zijn zaken als climate control met meerdere zones, stoelverwarming en een uitgebreid multimediasysteem uiteraard gewoon standaard. Twijfel bestaat er evengoed ook, bijvoorbeeld over stoelventilatie.

Wat we wel weten, is dat het optiepakket met de naam ‘Touring Specification’ eigenlijk onontkoombaar is. Wie ‘Touring’ niet kiest, krijgt namelijk een Bentley Bentayga zonder adaptieve cruisecontrol, rijstrookassistent, ‘Safeguard’-noodremsysteem, head-updisplay en ‘night vision’-nachtzichtsysteem. Dat zijn bijna allemaal zaken die we in het C-segment inmiddels heel normaal vinden, maar bij Bentley betaal je er dus wel voor bij. Een Bentayga zonder ‘Touring Spec’ is trouwens makkelijk te herkennen: de opvallende ‘radar-ogen’ in de voorbumper ontbreken dan.

30-kleurige sfeerverlichting is trouwens ook een optie, net als (gelukkig, JL) privacyglas. Het standaard-audiosysteem is vast heel prima, maar voor ‘Naim for Bentley’ met twintig speakers en 1.780 watt moet je bijbetalen. Hetzelfde geldt uiteraard voor ‘rear seat entertainment’, met beeldschermen voor de achterpassagiers. Er is een optie om al het chroom door zwart te vervangen, er is een soort spoilerpakket (‘Bentley Styling Specification’) en ook iets als een verwarmde voorruit staat op de optielijst. Een heel interessante categorie is die van de accessoires. Spatlappen rondom zijn bijvoorbeeld mogelijk, net als een prachtige zaklamp, een kinderstoeltje, een fietsendrager en dakdragers. Bentley of niet, het gaat hier tenslotte wel ‘gewoon’ om een fijne, praktische plug-in hybride SUV.