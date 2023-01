Bentley beleefde in 2022 wederom recordjaar

Bentley verkocht in 2022 meer auto's dan ooit. Ondanks een forse krimp van de verkopen in China, wisten de Britten voor het eerst meer dan 15.000 auto's te verkopen in twaalf maanden tijd. 140 daarvan kregen een Nederlands kenteken.

De Britse luxemerken doen het goed. Gisteren schreven we nog dat Rolls-Royce in 2022 een recordjaar draaide, vandaag doen we hetzelfde over Bentley. Voor beide merken geldt dat ze in 2021 ook al verkooprecords vestigden. En dat deden ze in 2022 dus nog eens dunnetjes over. Voor Bentley geldt dat het merk 4 procent meer auto's verkocht dan in 2021, terwijl die waarde bij Rolls-Royce op liefst 8 procent ligt.

In absolute aantallen maakte Bentley echter meer groei door. Het merk verkocht afgelopen jaar voor het eerst meer dan 15.000 auto's en kwam in totaal op 15.174 stuks uit. In China daalden de verkopen van Bentley met 9 procent ten opzichte van het jaar ervoor, maar dat werd door de overige markten goedgemaakt. Die groeiden namelijk allemaal. De markt die Bentley 'Americas' noemt, groeide met minder dan 1 procent, maar is met 4.212 klanten voor nieuwe auto's nog altijd de grootste. De markten Europa, het Verenigd Koninkrijk (die het merk los ziet) en Azië-behalve-China groeiden wel fors en compenseren de Chinese krimp - die vermoedelijk voor een belangrijk deel werd veroorzaakt door de tot voor kort aanhoudende, strenge covid-19-maatregelen daar.

Bentley Bentayga

Verkooptopper van Bentley is nog altijd de inmiddels zes jaar oude Bentayga, die in 2022 ook als versie met een verlengde wielbasis op de markt kwam. De SUV is goed voor 42 procent van de verkopen. De Continental volgt met 30 procent, de Flying Spur met 28 procent. Verder laat het merk weten dat het personaliseren van Bentleys erg in trek is. De afgelopen vijf jaar vervijfvoudigde het aantal bestellingen dat werd geplaatst via de Mulliner-afdeling van de Britten.