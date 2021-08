Bentley Arnage R - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

De Bentley Arnage is eigenlijk een rijdend symbool van het overnamegevecht dat rond de eeuwwisseling plaatvond rondom Bentley en Rolls-Royce. De Britse kroonjuwelen belandden uiteindelijk via een verrassend ingewikkelde constructie bij BMW en Volkswagen. Bentley belandde zoals wij allen weten bij laatstgenoemde, maar dat leverde nog moeilijkheden op omdat BMW al vóór de overnamestrijd motoren leverde voor Bentley. De Arnage beschikte aanvankelijk dan ook over de M62-V8 die BMW ook in de eigen topmodellen hanteerde. De Rolls-Royce Silver Seraph, eigenlijk een tweelingzusje van de Arnage, kreeg een BMW-V12 mee.

Toen het stof rond het ‘gevecht’ tussen BMW en Volkswagen weer was neergedwarreld, bevond Volkswagen zich daardoor in een lastige situatie. Het wilde en kon niet afhankelijk zijn van de gunsten van zijn Duitse concurrent en besloot toen snel de aloude, oer-Britse, 6,75-liter V8 uit oudere Bentley-modellen in de Arnage te schroeven. De krachtbron werd in de jaren die volgden echter stevig beetgepakt en gemoderniseerd. De Arnage R die op deze pagina schittert, is uitgerust met zo’n herzien blok. De ‘R’ was het iets klassieker uitgevoerde alternatief voor de Arnage T, die zich juist laat omschrijven als een (iets) sportiever aangekleed model. Ook het vermogen verschilde: de R kreeg 405 pk mee, de T 450.

Bij deze donkergrijze Arnage is het klassieke thema bijzonder ver doorgevoerd. De eerste eigenaar koos ervoor om zelfs de grille-omlijsting en wielen in hoogglans te bestellen. Daarmee oogt de auto bijna Amerikaans, maar het betreft toch echt een Europees en zelfs origineel Nederlands exemplaar. De auto heeft sinds zijn geboorte in 2003 heel wat eigenaren gehad, maar ziet er nog origineel en netjes uit. Wel betreft het duidelijk een auto die gewoon wordt gebruikt, maar daar hebben wij helemaal niets op tegen. Rijden met dat erfgoed!

