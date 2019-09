Ben Pon junior overleden

Hij noemde zichzelf in zijn vroege jaren een 'wild baasje', maar dat was niet echt nodig. Wie foto's ziet van de jonge Ben Pon, hangend uit zijn racewagen of zijn helm vastgespend, heeft aan één blik voldoende om te weten: dit was een lefgozertje. Ben Pon werd op 9 december 1936 in Leiden geboren. Hij was het derde kind van de Ben Pon die kort na de tweede wereldoorlog zijn nek uitstak voor de Volkswagen Kever en zijn naam gaf aan het importbedrijf, en kleinzoon van Meindert Pon, grondlegger van het familiebedrijf. Benzine in het bloed kan erfelijk zijn, zo bewees Ben junior. Hij begon al vroeg met racen in - uiteraard - een Volkswagen Kever, die was voorzien van een Porsche-motor. In de jaren zestig reed hij voor Porsche in een 356.

Op 20 mei 1962 startte hij met een Porsche 718 in de Grand Prix van Zandvoort, maar na enkele rondes lag hij in de struiken naast de baan en dat was meteen het einde van zijn F1-carrière. Over wild baasje gesproken: hij was nauwelijks voorbereid en "formule 1 was in die tijd levensgevaarlijk", zei hij later tegen de NOS. Daarmee was zijn topsportcarrière niet ten einde. In 1972 nam Ben Pon zelfs deel aan de Olympische Spelen in München, als kleiduivenschutter. In 1963 was Ben Pon, samen met onder meer 'Soldaat van Oranje' Erik Hazelhoff Roelfzema, betrokken bij de oprichting van Racing Team Holland, waarvoor hij de eerste Porsches leverde.

In 1965 stopte hij met professioneel racen en legde hij zich toe op de import van Porsche. Tot 1988 bekleedde Ben Pon een directiefunctie bij Pon Holdings. Hij zette zich in voor de uitbreiding van het importeurschap en dealernetwerk, wat hem de bijnaam mr. Porsche opleverde. Daarna hield hij het voor gezien in de Nederlandse automobielhandel. Hij verkocht zijn aandelen en richtte zich op de wijnbouw rond zijn landgoed Carmel Valley ten zuiden van San Francisco met zijn Bernardus Vinyard & Winery. Wel deed hij tot op hoge leeftijd nog jaarlijks mee aan de Porsche Classic Challenge.

Ben Pon junior is 82 jaar geworden.