België steunt werkgevers bij verhoging kilometervergoeding

In België trekt de federale regering tot 80 miljoen euro uit voor steunmaatregelen om de pijn te verzachten van de flink gestegen energieprijzen en prijzen aan de pomp. Het grootste deel van het bedrag, 60 miljoen euro, gaat naar een aanmoediging aan werkgevers om de kilometervergoeding voor hun personeel te verhogen of om er een in te voeren.

De Belgische overheid compenseert elke verhoging van de kilometervergoeding tot 20 procent. Maximaal mag de verhoging daarbij dan 10 cent per kilometer bedragen. Werkgevers die een kilometervergoeding invoeren van minstens 10 cent per kilometer, worden voor 20 procent gecompenseerd.

De ingreep geldt voor drie maanden. De regering trekt dus 20 miljoen euro per maand uit voor de maatregel, al kan dat ook lager uitvallen als niet zoveel bedrijven van de mogelijkheid gebruikmaken. Verder is nog een aantal kleinere maatregelen aangekondigd. Voor kwetsbare gezinnen die met fossiele brandstoffen verwarmen, zet de regering 15 miljoen euro opzij.

Oppositiepartij PS heeft woensdagochtend afwijzend gereageerd op de "halfslachtige maatregelen" voor energiesteun die de regering van premier Bart De Wever rond middernacht overeenkwam. "Te weinig en te laat", klaagde Kamerfractieleider Pierre-Yves Dermagne. "Met dit systeem ontstaat er een flagrante onrechtvaardigheid: twee werknemers met hetzelfde loon kunnen al dan niet hulp krijgen, louter afhankelijk van hun werkgever", aldus Dermagne. "Ondertussen schieten de kosten voor levensonderhoud omhoog en weigert de regering nog steeds krachtige maatregelen te nemen, zoals het bevriezen van de brandstofprijzen."

Het kabinet in Nederland kondigde maandag aan bijna 1 miljard euro uit te trekken voor energiemaatregelen. Het gaat onder meer om een verhoging van de onbelaste kilometervergoeding voor werknemers en geld voor het Noodfonds Energie om de armste huishoudens te steunen. De Tweede Kamer debatteert woensdag over het pakket. De coalitie heeft de steun van de vooralsnog kritische oppositie nodig om de plannen te realiseren.

Duitsland besloot eerder deze maand tot rigoureuzere maatregelen. Zo kondigde bondskanselier Friedrich Merz een accijnsverlaging op benzine en diesel van 17 cent per liter aan. Dat gaat wel om een tijdelijke maatregel, die moet gelden van 1 mei tot eind juni.