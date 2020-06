Beleggersstichting tegen Volkswagen heft zichzelf op

Begin 2016 werd in Amsterdam de Volkswagen Investor Settlement Foundation (VISF) opgericht. Het doel van deze stichting was om ervoor te zorgen dat beleggers buiten de Verenigde Staten óók gecompenseerd werden door Volkswagen vanwege het dieselschandaal. In de VS werd namelijk een schikking bereikt tussen Volkswagen en beleggers voor aandeelcertificaten. Deze American Despositary Receipts waren goed voor een bedrag van 48 miljoen dollar; dik 30 procent van de geleden schade. De VISF wilde ditzelfde doel bereiken voor wereldwijde beleggers, maar volgens het Financieel Dagblad is dat nu niet gelukt.

“Het was niet bespreekbaar voor Volkswagen”, laat Huub Willems, de (voormalig) voorzitter van VISF, aan het FD weten. “Er was geen goede Europese wet voor de uitstootnormen waar Volkswagen last van had. In Amerika lag dat helemaal anders. Dat was hier ook het probleem: Volkswagen heeft in Europa nooit druk gevoeld.” De afgelopen paar jaar hadden 120 vermogensbeheerders en institutionele beleggers zich vanuit de hele wereld bij de stichting gemeld. Willemse mag niet zeggen wie de 120 beleggers zijn en wat de beleggingsschade is, maar eerder sprak hij over een claimbedrag van “tussen de 0 en €23 miljard”.

Hoewel de Nederlandse stichting nu opgeheven is, is de zaak nog niet helemaal verkeken voor de beleggers. Via het Duitse zogeheten Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz (KapMuG) kan er nog een collectieve schadeprocedure worden gestart. Het nadeel van deze procedure is echter dat het vele jaren kan duren waardoor het veel geld kan kosten. Daarbij is het niet eens zeker dat de beleggers deze zaak zouden winnen.

Eerder dit jaar werd een nieuw hoofdstuk in de Volkswagens Dieselgate geopend, want een andere Nederlandse organisatie had een dagvaarding uitgebracht tegen de Volkswagen Group. Het doel van de Diesel Emissions Justice Foundation (DEJF) is om ervoor te zorgen dat ook Europese consumenten een schadevergoeding krijgen.

Heel Dieselgate kostte Volkswagen tot nu toe €30 miljard.