Zelfs wie geen groot autoliefhebber is, is enigszins bekend met de Jensen Interceptor. Met name de driedeursversie van de Engelse GT heeft ook 60 jaar nadat het eerste exemplaar ervan werd gebouwd een bekend silhouet. De Jensen Interceptor heeft een grote schare fans en voor die liefhebbers is er groots nieuws. Hij krijgt een opvolger. Die komt niet uit de koker van Jensen zelf, maar wordt door Jensen International Automotive ontwikkeld en gebouwd.

Jensen International Automotive is een Engels bedrijf dat al zo'n 15 jaar Jensens Interceptor koopt en volledig restaureert en moderniseert. In 2014 kondigden die Jensen-adepten al aan met een eigen reïncarnatie van de Interceptor te komen en nu - 12 jaar later - doet het dat weer. Het bedrijf omschrijft zijn geplande nieuwkomer als een volledig nieuwe, ultra-sportieve en luxe Grand Tourer. Daarmee blijft het bedrijf voor het nieuwe model wat opzet betreft trouw aan het concept van het origineel. Net als de Jensen Interceptor krijgt ook zijn spiritueel opvolger 'gewoon' een achtcilinder. Verwacht niet al te veel moderne poespas of digitale bemoeienis: Jensen International Automotive belooft een 'analoge' rijervaring.

De hommage aan de Jensen Interceptor wordt straks in kleine oplage gebouwd, technische specificaties volgen spoedig.