Bedrijfswagenverkoop ook in Nederland verder onderuit

De verkoop van nieuwe personenauto's gaat in Europa bepaald niet lekker. Toch gaat het er lang niet zo slecht mee als met de nieuwe registraties van lichte bedrijfswagens in Europa. Dat blijkt uit cijfers die ACEA vrijgeeft.

In april zijn in de Europese Unie slechts 99.908 nieuwe lichte bedrijfswagens (tot 3,5 ton) geregistreerd. Dat waren er maar liefst 30,2 procent minder dan in dezelfde maand vorig jaar. In de grootste markten voor lichte bedrijfswagens vielen dan ook flinke klappen. In Spanje werden maar liefst 41 procent minder nieuwe lichte bedrijfswagens gekentekend. In Duitsland betrof de daling 33,6 procent en in Frankrijk 31,8 procent. Het aantal registristreerde nieuwe personenauto's nam in april met 21 procent af, zo meldden we eerder al. Daarmee valt er in bedrijfswagenland een nog heftigere daling van de registratiecijfers waar te nemen.

De cijfers van april brengen het aantal dit jaar geregistreerde nieuwe lichte bedrijfswagens op 429.812 stuks. Daarmee blijft 2022 na vier maanden al 23,5 procent achter bij 2021 toen er op hetzelfde moment 561.940 nieuwe lichte bedrijfswagens geregistreerd waren.

In Nederland zijn in april met 4.686 stuks 28,3 procent minder nieuwe lichte bedrijfswagens geregistreerd dan in diezelfde maand vorig jaar. De registratieteller staat na de eerste vier maanden van dit jaar op 20.713 stuks, 23,7 procent lager dan vorig jaar rond deze tijd (27.161 stuks).