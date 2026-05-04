De Duitse autosector, de ruggengraat van de grootste economie van Europa, kampt al langer met een reeks uitdagingen, waaronder toenemende concurrentie uit China en een trage overgang naar elektrische voertuigen. Ook de importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump, die buitenlandse autofabrikanten wil dwingen om in de Verenigde Staten voertuigen te maken, drukken op de sector. De oorlog in Iran draagt ondertussen ook bij aan de problemen van Duitse fabrikanten, "waardoor de toch al verzwakte auto-industrie nog verder onder druk komt te staan", waarschuwt Anita Wölfl, industrie-expert van het Ifo-instituut.

De index voor het ondernemingsklimaat, die de bereidheid van ondernemingen om te investeren meet, daalde vorige maand naar min 23,8 punten, van min 19 ​​in maart. Dat betekent een verdere verslechtering van de graadmeter, die al negatief was.

Als nieuwe klap voor de Duitse autofabrikanten kondigde Trump vrijdag aan dat hij de importheffingen op auto's en vrachtwagens uit de Europese Unie vanaf deze week zal verhogen naar 25 procent. Trump beschuldigt de EU ervan zich niet aan het handelsakkoord te houden. De EU en de VS sloten vorig jaar zomer een akkoord waarin werd afgesproken dat de Amerikaanse importheffing op de meeste producten uit de EU, waaronder auto's en auto-onderdelen, uitkomt op 15 procent.

De Duitse autofabrikanten zijn volgens het onderzoeksinstituut ook aanzienlijk pessimistischer geworden over de komende maanden. Zo kelderde de index die de verwachtingen van autofabrikanten meet in april naar min 30,7 punten, van min 15,3 punten in maart.