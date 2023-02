Baojun Yep is aaibaar én elektrisch

Wie in de markt is voor een elektrische auto kan al uit een enorm arsenaal aan grote SUV's, compacte cross-overs en zelfs hypercars kiezen. Aaibare elektrische terreinwagentjes zijn er wat ons betreft nog veel te weinig, maar gelukkig is hier een elektrisch offroader die met zijn modelnaam zijn bestaan bevestigt. Dit is de Baojun Yep.

Wie onze website geregeld bezoekt is ongetwijfeld op de hoogte van het bestaan van Baojun. Baojun is net als Wuling een merk van een samenwerking die General Motors, het Chinese Saic Motor en Liuzhou Wuling Motors met elkaar hebben. Baojun verkoopt een hele reeks MPV's, hatchbacks, cross-overs en SUV's, maar heeft ook een drietal elektrische stadskleintjes in de aanbieding: de E100, E200 en de recent tot KiWi EV omgedoopte E300 waarvan ook een uitgerekte versie bestaat. Aan die modefamilie compacte EV's voegt Baojun nu een variant toe die oogt alsof hij dapper genoeg is om ook een stapje naast het asfalt te wagen.

Dit is de Baojun Yep, een 3,38 meter korte EV die ondanks zijn beperkte lengte zo'n 40 centimeter langer is dan de KiWi EV. De vrolijke compacte EV heeft een wielbasis van 2,11 meter, is 1,69 breed en 1,72 meter hoog. De iets meer dan 1.000 kilo wegende Yep heeft een 68 pk en 140 Nm sterke elektromotor die de achterwielen aandrijft. Een vierwielaangedreven variant is er niet. Volgens de niet heel nauwkeurige Chinese CLTC-cyclus komt de Baojun Yep ruim 300 kilometer ver op een volle accu. Z'n topsnelheid: 100 km/h. Hoewel zijn compacte afmetingen anders doen vermoeden, biedt de Baojun Yep plek aan tot vier inzittenden. Een interessant designdetail vinden we achterop. Op de achterklep verwijst een vierkant ornament namelijk naar een reservewiel dat hier bij offroaders veelal te vinden is..

Uitgebreide specificaties zijn er nog niet en dus kunnen we je helaas ook nog niet vertellen wat de Chinese consument voor deze aaibare EV moet neertellen. Ben je wel gecharmeerd van een compacte elektrische auto met een Jimny-achtige vorm? Dan kun je in de toekomst ook bij Suzuki terecht. Suzuki heeft voor de Europese markt namelijk een reeks elektrische nieuwkomers in het vat zitten, waaronder een elektrische kei-car-achtige én een elektrisch equivalent van de Jimny!

Zie jij jezelf wel door de stad zoemen in een Baojun Yep? Waarom wel, of waarom niet?