Baojun presenteert RS-5 én RM-C Concept

Baojun, een merk dat General Motors samen met SAIC Motor en Wulling in China heeft, schuift in Sjanghai straks twee nieuwe modellen naar voren. Een daarvan is een studiemodel, de ander is klaar voor de markt.

In oktober vorig jaar liet Baojun al de RS-5 zien, een nieuwe vijfzits SUV die een stapje boven de veelvuldig gerebadgete 530 een plek krijgt, ondanks dat hij iets korter is. De 4,57 meter lange en 1,87 meter brede SUV is niet de enige nieuwkomer die het bedrijf in China presenteert. Baojun neemt namelijk zijn allereerste concept-car ooit mee naar Auto China.

Dat studiemodel draagt de naam RM-C en is volgens het bedrijf hét uithangbord van de wijze waarop Baojun in de toekomst met 'intelligente connectiviteit' omgaat. In detail treedt Baojun niet, maar reken in ieder geval op een overdaad aan displays en slimme infotainment. De RS-5 heeft overigens een 150 pk sterke geblazen 1.5 onder de kap en heeft een vanafprijs van omgerekend zo'n € 12.750.