Baojun laat RC-5W zien

Eerlijk is eerlijk, een grote verrassing is het uiterlijk van de RC-5W niet. Niet alleen is de auto tot de B-stijl nagenoeg identiek aan de eerder gepresenteerde RC-5, een liftback, maar eerder doken al foto's van de nieuwe Chinese stationwagon op. Op deze eerste officiële foto's is het eigenwijze ontwerp van Baojuns nieuwkomer beter te zien.

De RC-5 en deze RC-5W zijn volgens Baojuns Interstellar Geometry gedoopte designtaal getekend en dat levert onder meer een vrij platte snuit op met een recht aflopend front. De platte led-dagrijverlichting in de bovenste verdieping van de voorzijde wordt met een chroomstrip optisch verbonden. De daadwerkelijke koplampen zitten lager in de bumper verwerkt. De RC-5W krijgt een zwarte D-stijl om de suggestie van een 'zwevend dak' te wekken. Ook achterop zien we veel horizontale lijnen. De relatief vierkante achterlichten worden door middel van een rode ledstrip aan elkaar geknoopt. Foto's van het binnenste van de RC-5W geeft Baojun nog niet vrij.

De 4,69 meter lange sedan heeft een wielbasis van 2,7 meter en is 1,81 meter breed en 1,49 meter hoog. Daarmee is de auto grofweg net zo lang als een Skoda Octavia Combi. Onder de kap van de basisversie ligt een 99 pk sterke atmosferische 1.5, die een 147 pk sterke geblazen 1.5 als krachtiger alternatief krijgt. De vanafprijs van de RC-5W komt in China omgerekend op pak hem beet € 9.000 te liggen.

In Europa hoeven we de RC-5W net als de RC-5 niet te verwachten. Baojun is een merk dat zich voor zover bekend op China zal blijven richten. Het merk is eigendom van een joint venture van General Motors, SAIC en Wuling en dient als voordeliger alternatief voor de GM-merken Chevrolet en Buick.