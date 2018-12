Banshee uit GTA opnieuw te koop

Eerst even een samenvatting voor wie niet zo thuis is in de wereld van de GTA-gameserie. In het spel komen talloze auto’s voor die spelers naar hartenlust kunnen stelen om mee rond te rijden door een digitale stad. Die auto’s zijn meestal overduidelijk geïnspireerd op een bestaand model, maar missen een aantal typische kenmerken van de inspiratiebron. Zo voorkomt de maker van het spel dat er ingewikkelde gesprekken gevoerd moeten worden met automakers.

De auto waar het in dit specifieke geval om gaat is de Banshee, een sportcoupé die overduidelijk op de Dodge Viper is geïnspireerd. De Banshee deed in Viper-vorm z’n intrede in GTA III uit 2001, maar de versie die hier schittert is in GTA V uit 2013 te vinden. Ter promotie besloot uitgever Rockstar in dat jaar een échte Banshee te laten bouwen, uiteraard op basis van een Viper. De auto kreeg hetzelfde, ietwat uitwisselbare front en een aangepaste achterkant, waardoor mensen die doorgaans op hun zolderkamer Los Santos doorkruisen twee keer met hun ogen zullen knipperen bij het zien van deze unieke auto.

Destijds kon de auto worden gewonnen, maar in 2014 stond de auto volgens Motor1.com alweer te koop voor niet minder dan 170.000 dollar. Degene die ‘m toen kocht is daar niet beter van geworden. De auto staat nu namelijk opnieuw op Ebay, maar nu met een ‘Buy it now’-prijs van 62.991 dollar. Dik 55 mille in euro’s is een fors bedrag voor een kerstcadeau, maar relatief weinig voor een unieke auto die ook nog eens wereldberoemd is. Wie interesse heeft, kan hier meebieden.