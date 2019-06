Banenverlies Volkswagen kleiner dan gedacht

Volkswagen gaat de komende vijf jaar namelijk, vooral als gevolg van automatisering, tot 4.000 kantoorbanen schrappen bij zijn gelijknamige hoofdmerk. Daarmee komt het banenverlies lager uit dan eerder gedacht, want in maart repte het Duitse autoconcern nog over 7.000 banen die zouden komen te vervallen.

Het banenverlies verloopt zonder gedwongen ontslagen, via vervroegd pensioen en door het niet invullen van openstaande vacatures. Tegenover het verlies van arbeidsplaatsen op onder meer administratief niveau is Volkswagen van plan minstens 2.000 IT-posities in te vullen in de komende vier jaar. Het bedrijf is bezig kosten te verlagen met het oog op de overstap naar elektrische auto's en de hoge investeringen die daarmee samenhangen.

''We maken het bedrijf op een duurzame manier gereed voor het digitale tijdperk'', aldus topbestuurder Ralf Brandstätter van Volkswagen.