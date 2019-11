Back to basics: Volkswagen Touareg

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Volkswagen Touareg 3.0 V6 TDI Elegance

€ 88.265

Voor deze rubriek worden we door Volkswagen doorgestuurd naar de dieselafdeling in de prijslijst, want de Touareg met een 3.0 V6 TDI is ruim € 10.000 goedkoper dan de instapper op benzine. De basisprijs voor de 340 pk sterke Touareg op benzine bedraagt namelijk € 98.895. Volkswagen verwijst de geïnteresseerden met de minst grote portemonnee naar de 231 pk sterke V6 diesel. Deze heeft alsnog ‘slechts’ 7,5 seconden nodig om vanuit stilstand op een snelheid van 100 km/h te komen. Met de voet plat op de grond gedrukt, haalt de Touareg een top van 218 km/h. Na de investering van € 1.332 voor een trekhaak trekt de Touareg maximaal 3.500 kilogram. Die investering is overigens wel goed voor een elektrische in- en uitklapbare trekhaak!

Op het gebied van uitvoeringen houdt Volkswagen het heel overzichtelijk. De Duitsers bieden er drie aan, waarvan de Elegance en Atmosphere gelijk aan elkaar zijn en alleen de R-Line daadwerkelijk een stapje hoger staat. Voor nu pakken we dus de Elegance en Atmosphere erbij die precies dezelfde prijs kennen. Van een echte instapper kan in deze prijsklasse uiteraard niet worden gesproken, dat beseft Volkswagen ook. De koets wordt aan de buitenkant dan ook rijkelijk met verchroomde sierstukken versierd. Neem de immense grille, dakrails, sierlijsten rondom de ramen, instaplijsten of de stootranden in de portieren; Volkswagen plaatst overal de glimmende afwerking. De wielkasten worden bij zowel de Atmosphere als bij de Elegance met 18-inch lichtmetalen wielen gevuld. Beide uitvoeringen krijgen alleen wel hun eigen soort wiel, waarbij de Elegance een deels zwarte afwerking krijgt. Verder is de Touareg standaard uitgerust met ledkoplampen en dito dagrijverlichting. Parkeersensoren vinden hun weg naar zowel de voor- als achterbumper. De achterklep is met een druk op de knop automatisch te openen en sluiten. Het grote verschil aan de buitenkant met de R-Line zit hem in de ondertussen overbekende extra bumpers en ‘stoerdere’ elementen.

Binnenin de Touareg neemt de koper plaats op ‘Vienna’ leren comfortstoelen. Deze zijn zowel elektrisch instelbaar als verwarmbaar. Wie voor de Elegance kiest, krijgt van Volkswagen meer aluminium afgewerkte decoratie, de Atmosphere is wat chiquer met eikenhouten sierdelen. Het centrale scherm voor de multimedia, radio en navigatie (‘Discover Pro’) is standaard aanwezig, net als de over twee zones verdeelde automatische klimaatregeling. Ook adaptieve cruisecontrol, Lane Assist en een diefstalalarm zijn in alle gevallen aanwezig.

In vergelijking met de R-Line moeten de twee ‘goedkopere’ uitvoeringen het stellen zonder een verwarmbaar stuurwiel en enkele hoogwaardige materialen.