Back to Basics: Volkswagen ID3

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Normaal gesproken is Volkswagen een merk waarbij we in deze rubriek vrij kort van stof kunnen zijn. Waarom? Omdat de standaarduitrusting dikwijls aan de karige kant is. Bij de ID3 gooit het merk uit Wolfsburg het roer ook in dat opzicht om, want het eerste puur elektrische model van het merk zit in de basisuitvoering al aardig goed in zijn spullen.

Volkswagen ID3 58 kWh Life

€37.890

De ID3 mag nu al gerust een hit genoemd worden in ons land: 3.398 exemplaren zijn op kenteken gezet sinds de levering in september is gestart. Variaties in de aandrijflijn zijn er vooralsnog niet: de ID3 is alleen verkrijgbaar met een 204 pk en 310 Nm sterke elektromotor, gevoed door een 58 kWh groot accupakket. Dat maakt de prijslijst in dat opzicht in ieder geval overzichtelijk. Omdat de ID3 pas net op de markt is, biedt Volkswagen een aantal gelimiteerde uitrustingsniveaus aan: de 1st, 1st Plus en 1st Max. De twee reguliere uitvoeringen op de prijslijst zijn de Life en Business. Die laatste moet €41.490 opbrengen. Omdat de gelimiteerde uitvoeringen binnenkort van de markt zullen verdwijnen, komen hier alleen de reguliere uitvoeringen aan bod. Wel is het zo dat de ID3 1st een aantrekkelijke aanbieding vormt ten opzichte van de Life. Voor €100 extra krijg je onder meer 18-inch lichtmetaal en een contrasterend patroon op de C-stijl.

Stalen wielen

Dat lichtmetaal is één van de meest prominente opties, want standaard staat de Life op 18-inch stalen wielen met wieldoppen. Ook de Business staat overigens op dit schoeisel, dus in die zin zijn de reguliere uitvoeringen duidelijk te onderscheiden van de 'First Editions'. De ID3 Life is gespoten in de kleur Moonstone Grey en heeft altijd een contrasterend zwart dak. Qua kleuren kun je, als je niet wilt bijbetalen, alleen kiezen uit 'Makena Turquoise'. De andere vier lakkleuren kosten ieder €795, waarbij 'Stonewashed Blue' nog de meest kleurrijke optie is. Verder beperkt de keuze zich tot donkergrijs metallic, zwart metallic en wit.

Verder beschikt de ID3 standaard over led-koplampen en -achterlichten. Ook voor elektrisch verstel-, verwarm- en inklapbare buitenspiegels hoef je op de Life niet bij te betalen. Mocht het je ding zijn, dan kun je de spiegels voor €281 nog voorzien van dynamische knipperlichten. Daarnaast wordt het Volkswagen-logo altijd geprojecteerd op de grond wanneer je de deur opent. Verder is de ID3 standaard geschikt voor DC snelladen tot 100 kW en AC laden tot 11 kW. Volkswagen levert een laadkabel voor de wallbox of publiek laden mee. Voor €199 kun je een extra laadkabel bijbestellen om ook via een 230V-stopcontact te kunnen laden.

Veel gadgets

Zoals eerder al even aangekaart, moet je bij Volkswagen meestal flink de knip trekken voordat je auto een beetje leuk in zijn spullen zit. De ID3 is in positieve zin een uitzondering op die regel. Daar komen we zo op. Qua bekleding is het interieur in eerste instantie niet heel spectaculair. De stoffen stoelen zijn grijs met een ruitpatroontje en delen van het dashboard en de middentunnel zijn getooid in glimmend zwart plastic. Om toch nog een beetje sfeer in het interieur te brengen, is de sfeerverlichting in 10 kleuren instelbaar. Qua multimedia zit je in de ID3 echter van meet af aan al goed. Het 10-inch 'Discover Pro'-touchscreen is standaard, evenals draadloos laden voor de telefoon en in totaal vier USB C-oplaadpunten. Verder beschikt de Life over automatische airco met mogelijkheid tot het voorverwarmen van het interieur. Tijdens de rit hoef je dankzij een verwarmbaar stuurwiel en stoelverwarming ook geen kou te lijden.

Andere comfortverhogende zaken die standaard op de ID3 zitten, zijn een automatisch dimmende binnenspiegel, een regensensor en parkeersensoren voor en achter. Qua veiligheidssystemen kom je er eveneens niet bekaaid vanaf. Adaptive Cruise Control met Stop & Go-functie is altijd aanwezig, net als verkeersbordenherkenning, een vermoeidheidsassistent, Lane Assist en een noodoproepsysteem dat in een noodsituatie automatisch de hulpdiensten alarmeert.

Volkswagen werkt bij de ID3 vooral met uitrustingspakketten, want de afzonderlijke optielijst voor de ID3 is beperkt. Hierboven noemden we al even een aantal opties, dat zijn eigenlijk de enige zaken die je als extra's op de Life kunt krijgen, naast een set rubberen vloermatten en diverse losse sets lichtmetalen wielen. De ID3 Business heeft ten opzichte van de Life enkele zaken die wellicht het overwegen waard zijn. Dat uitrustingsniveau beschikt namelijk onder meer over Matrix-led koplampen met de karakteristieke verbindende ledstrip, donkerrode achterlichten met dynamische richtingaanwijzers, getinte ramen, Keyless Access, een achteruitrijcamera, Pre-Crash inzittendenbescherming en, jawel, in 30 kleuren instelbare sfeerverlichting.