Back to Basics: Seat Arona

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Als eerste compacte cross-over van het Volkswagen-concern kwam Seat vorig jaar met de Arona. Met ruim 1.800 verkochte exemplaren staat de nieuweling dit jaar meteen in de top 3 van ’s Nederlands bestverkochte Seats. Instappen kan voor minder dan € 20.000 in een Reference, maar is dat nou het geld wel waard?

Seat Arena Reference 1.0 TSI

€ 19.650

Dat de cross-over een opmars in autoland maakt, is natuurlijk niet echt nieuws meer. De verhoogde modellen slingeren ons tegenwoordig om de oren. Vergeet de MPV of sedan, men wil cross-over! Voor fabrikanten is het dus extra belangrijk om hun compacte SUV’jes goed in de markt te positioneren. Seat houdt zijn kleinste cross-over nipt onder de 20 mille. Als basis biedt het Spaanse merk de Arona Reference voor € 19.650 aan. Onder de motorkap houdt zich een 1.0 TSI met 95 pk schuil. Als maximale snelheid moet de Arona met dit blok 173 km/h halen, een sprint vanuit stilstand naar 100 km/h neemt 11,4 seconden in beslag. Het belooft geen strepentrekker te zijn, maar voor de Arona is de 95 pk sterke variant niet alleen als instapper in het leven geblazen. Bij de Ibiza deed het merk dat bijvoorbeeld wel: daar diende de 75 pk sterke 1.0 MPI puur als instapmotor met het Reference-pakket. Wie een stapje hoger in de uitrustingslijst wilde, kreeg meteen een sterkere motor meegeleverd. Bij de Arona is dat anders, want deze motor wordt ook in de luxere Style en Xcellence geleverd. Toch behoefte aan meer vermogen? De 1.0 TSI met 115 pk begint bij € 23.950. Als topmotor staat de 1.5 TSI met 150 pk in de prijslijst. De vanafprijs schiet dan wel gelijk omhoog naar € 27.350.

Een Arona in de Reference-uitvoering herken je aan de buitenkant aan de zwarte spiegelhuizen, dakdragers en handgrepen, grote kunststofranden om de hele auto heen en het ontbreken van ook maar één stuk chroom als afwerking. De wielen worden volgens de prijslijst met wieldoppen afgewerkt, hoewel dat op de foto’s in de configurator ontbreekt. Optioneel zijn ook lichtmetalen wielen leverbaar voor € 455. Seat haalt ledlampen van de Reference-lijst, want in de koplampen vinden we enkel halogeen terug voor zowel de dagrij-, dim- als stadsverlichting. Als standaardkleur komen we deze ‘Mediterraneo Blue’ tegen. Met een metallic lakkleur stijgt de prijs met € 555,00.

Het interieur is dat van een echte instapper. Hoewel een radio op de foto’s het dashboard siert, heeft de Reference in werkelijkheid niet eens radiovoorbereiding. Ook airconditioning en cruisecontrol zijn aan de luxere varianten voorbehouden. De spiegels zijn daarentegen wel elektrisch bedienbaar, net als alle vier de zijruiten. De deuren kunnen op afstand met een druk op de knop worden geopend of afgesloten. Op het gebied van veiligheid kan elke Arona-rijder op Hill Hold Control en Front Assist rekenen. Met die laatste helpt de Seat je bij het remmen in geval van nood. Verder vinden we weinig luxe aan boord van de compacte cross-over.

Veel klanten zullen dan ook voor de Style gaan. Een multimediasysteem met 6-inch touchscreen, airco, cruisecontrol, led-dagrijverlichting, 16-inch lichtmetaal en in de carrosseriekleur meegespoten onderdelen zijn dan namelijk standaard aanwezig. De vanafprijs stijgt dan wel naar € 23.050. Dat is stiekem toch een boel meer dan de basis-Arona kost.