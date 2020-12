Back to Basics: Renault Talisman

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

De Renault Talisman gaat alweer sinds 2016 mee, maar we hebben de Franse sedan in tegenstelling tot de Peugeot 508 nog niet eerder in deze rubriek behandeld. Dit jaar heeft Renault de Talisman subtiel vernieuwd; een mooie aanleiding om de basisversie eens onder de loep te nemen.

Renault Talisman TCe 140 GPF Business Zen

€32.690

Om te zien wat er sinds de facelift veranderd is aan de Talisman, zul je twee keer moeten kijken. De vorm van de sedan en Estate bleef namelijk grotendeels gelijk. De C-vormige koplampen en de achterlichten zijn voortaan iets anders ingedeeld en hebben dynamische knipperlichten. Zowel voor- als achter heeft Renault meer chroom aangebracht op de Talisman en er zijn nieuwe kleuren en wielen beschikbaar. Daar houden de wijzigingen voor het exterieur wel op. Qua uitrustingsniveau zijn er drie mogelijkheden: de Business Zen, Business Intens en Business Initiale Paris. Wat voor deze rubriek vooral van belang is, is dat de Talisman een stuk goedkoper is geworden. In de laatste jaren was de dCi 120 Life met €36.350 de goedkoopste optie op de prijslijst van de benzinemotoren was de TCe 160 Limited, die is met een vanafprijs van €36.650 de instapper.

Nu is dat dus de TCe 140 GPF Business Zen, die net geen €4.000 goedkoper is geworden dan beide vorige instappers. Voor de estate moet je €1.200 extra aftikken. Overigens zijn de diesels nu pas verkrijgbaar vanaf de duurdere Business Intens: voor de BluedCi 160 betaal je minstens €46.590, fors meer dus. Goed, terug naar de basis. De TCe 140 is een 1,3-liter viercilinder turbo met 140 pk en 260 Nm koppel, schakelen doe je met een handgeschakelde zesbak. Met dit vermogen trap je de Talisman desgewenst in 10,2 seconden vanuit stilstand naar de 100 km/h. De topsnelheid ligt op 207 km/h. Een automaat is niet leverbaar in combinatie met deze krachtbron. Daarvoor moet je bij de TCe 160 zijn, die standaard een zeventraps automaat met dubbele koppeling aan boord heeft. Overigens kost die 158 pk sterke motorvariant slechts €1.500 meer dan de TCe 140.

Geen profijt

Helaas moet de Business Zen meteen belangrijke wijziging van de facelift van de Talisman missen: de achterlichten. Die zijn namelijk gewoon bij het oude gebleven, waardoor het voor de buitenwereld niet snel duidelijk is dat je in de vernieuwde Talisman rijdt. Pas vanaf de Business Intens zitten de vernieuwde achterlichten erop. Gelukkig zie je voor het overige niet echt dat je met een basisuitvoering van doen hebt. In de voorbumper en de grille beschikt ook de Business Zen over chromen sierdelen en daarnaast glimt de omlijsting van de zijruiten je tegemoet. Standaard rolt de Talisman op 17-inch lichtmetaal en is hij gespoten in de kleur 'Blanc Glacier'. Aanvullend zijn er nog zeven andere lakkleuren beschikbaar. De kleur 'Blanc Nacré', een parelmoerlak, is met een meerprijs van €995 de duurste optie.

Gelukkig krijg je bij het parkeren van de ruim 4,8 meter lange Fransoos standaard assistentie van parkeersensoren voor en achter. De buitenspiegels laten zich daarnaast elektrisch inklappen en zijn verwarmd. Verder heeft de Talisman standaard grootlichtassistentie aan boord. Qua verlichting zul je het moeten doen met de standaard ledkijkers. De Business Initiale Paris heeft standaard adaptieve matrixledkoplampen, maar op de overige uitrustingsniveaus zijn deze niet leverbaar.

Weinig te kiezen

In de configurator ben je snel klaar met het interieur van de Talisman. Qua bekleding mag het namelijk alles zijn, zolang het maar zwart stof is. De sierdelen zijn standaard in een aluminiumlook uitgevoerd. Heel frivool is het binnenste van de Talisman dus niet te noemen. Gelukkig zorgt de sfeerverlichting in het dashboard en de bekerhouders nog voor wat leven in de brouwerij. Hoewel de werkplek van de Talisman in zijn basisuitvoering sober te noemen is, is het er niet heel karig. Standaard zit er bijvoorbeeld een digitaal instrumentarium in en bedien je het Easy Link-multimediasysteem via een 7-inch touchscreen. Navigatie is ingebrepen, het grotere 10-inch touchscreen is alleen voorbehouden aan de duurdere versies. Verder kan de smartphone draadloos worden opgeladen en zijn er ook achterin twee usb-aansluitingen aanwezig.

Het interieur blijft op temperatuur dankzij gescheiden automatische klimaatregeling met twee zones. Via een frameloze, automatisch dimmende binnenspiegel kun je een blik naar achteren werpen. Via Multi Sense kun je de rijmodi van de auto instellen. Qua veiligheidssystemen is de Talisman standaard niet karig, maar ook niet bijzonder riant uitgerust. Lane Departure Warning, Traffic Sign Recognition en een vermoeidheidsdetectiesysteem zijn aanwezig, maar Active Emergency Braking zit er bijvoorbeeld pas vanaf de Business Intens op. Cruisecontrol is standaard, maar voor Adaptive Cruise Control kun je alleen terecht bij de Business Initiale Paris.

Het getuigt niet echt van bijzonder veel flexibiliteit dat deze zaken optioneel niet verkrijgbaar zijn op de Business Zen. Over het aantal beschikbare opties op dit uitrustingsniveau kunnen we hoe dan ook kort zijn, want dat zijn er maar zes: een ruimtebesparend reservewiel (€195), Emergency Call (€125), een elektrisch bedienbaar panoramisch schuif-/kanteldak (€1.227), Blind Spot Warning (€195), Flank Protection (€195) en een achteruitrijcamera (€195). Toch is de Talisman in zijn basistrim ook weer geen karige auto te noemen, daarbij is het mooi meegenomen dat hij een stuk goedkoper is dan voorheen.