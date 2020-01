Back to Basics: Renault Captur (2020)

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Ga er maar lekker voor zitten, want we hebben weer een échte crisisuitvoering in ‘Back to Basics’. De nieuwe Renault Captur zul je niet vaak zien in zijn eenvoudigste vorm, maar het goede nieuws is dat deze crisis zich eenvoudig laat oplossen.

Renault Captur TCe 100 Life - € 22.090

De nieuwe Renault Captur is inmiddels in ons land gearriveerd en pronkt met een langere, bredere koets, een stoerdere uitstraling en een geheel nieuw interieur. Op de persfoto’s ziet dat binnenste er gelikt uit, onder meer dankzij het forse, verticale infotainmentscherm dat ook in dure versies van de nieuwe Clio te vinden is. Andere ‘eyecatchers’ zijn de ‘zwevende’ middentunnel met hooggeplaatste pook en de fraaie knoppen van de klimaatregeling.

Slecht nieuws voor de knakenrijder: de Captur Life moet het bijna allemaal ontberen. Het mooie middendeel oogt zonder armsteun, zonder aluminium en met een eenvoudige pook heel wat minder hip dan bij een aangeklede variant en de draaiknoppen van het standaard verwarming- en ventilatiesysteem zijn vooral erg overzichtelijk. Hier treffen we het eerste grote gemis aan, want airco ontbreekt op de Captur Life. Boven de klimaatknoppen treffen we een reeks van maar liefst acht tiptoetsen aan, waarvan niet minder dan vijf exemplaren een doelloos bestaan leiden in de ‘Life’.

Het gebied boven die rij loze knoppen is echter het pijnlijkste gedeelte van dit interieur. Hier geen verticaal scherm en ook geen kleiner multimediascherm. Nee, zelfs een radio ontbreekt in de basis-Captur! In plaats daarvan treffen we een opbergvak en een opmerkelijk opvallende plastic plaat. Daarin lijkt een clipje bevestigd voor kleine, platte kaartjes en bonnetjes. Wellicht handig, maar het ding lijkt er vooral goed in te slagen om zijn eigenaar een enorm gevoel van spijt te geven.

Is er dan helemaal geen goed nieuws te melden? Jawel, zo erg is het ook weer niet. We spotten vier elektrische ramen en cruisecontrol. Op het schermpje tussen de analoge tellers is informatie af te lezen over de aanwezige rijhulpjes. Nuttig, want verkeersbordherkenning, Lane Departure Warning en Lane Keeping Assist zijn present.

Aan de buitenzijde is de écht zuinige Captur-rijder te herkennen aan de tint ‘Blue Marine’, want dat is de enige kleur waarvoor Renault geen meerprijs vraagt. De zwarte handgrepen en 16-inch wieldoppen geven de doorslag, want deze onderdelen zijn uniek voor de instap-Captur. Toch is ook hier goed nieuws te melden, want ledverlichting rondom is zowaar standaard.

En die oplossing die we aan het begin noemden? Die heet net als bij de vorige Captur ‘Pack Essentiel”. Dat voorziet voor €995 in een handbediende airco en een radio, waarmee er ineens prima met de basis-Captur te leven valt.

Of denk jij daar anders over?