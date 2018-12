Back to Basics: Peugeot Rifter

Splinternieuw en vers in de Nederlandse prijslijsten: de Peugeot Rifter. Samen met de Citroën Berlingo en de Opel Combo is hij klaar om de markt voor bestelwagens te bestormen. Van elke versie volgt zoals al decennialang een ludospace-personenversie. Voor net geen 30 mille staat deze witte Rifter voor de deur. Is hij in deze hoedanigheid een proefrit waard?

Peugeot Rifter 1.2 PureTech 110

€ 29.820

Voor Peugeot is Rifter een nieuwe werktitel, want sinds 1997 stonden voorgaande modellen als Partner in de showrooms. De nieuwste bestelvariant behoudt deze oude naam wel, de personenversie draagt sinds de laatste generatiewissel de hippe nieuwe naam. De Rifter kreeg niet alleen een nieuwe naam, maar voldoet ook aan de laatste trends. Anno 2018 is het de hype om auto's een SUV-uiterlijk te geven. Peugeot volgt de trend en heeft zijn nieuwe Rifter voorzien van een verhoging en wat plastic bij de wielkasten. Op dat plastic komen we later terug, eerst is het tijd voor de prijs van deze bagageslurpende gigant. Instappen kan vanaf € 29.820. Een dergelijke personenauto bij Dacia in de vorm van de Dokker kost ruim € 11.000 minder, maar in vergelijking met de meer premium Volkswagen Caddy (€ 32.740) en Mercedes-Benz Citan (€ 28.783) valt het mee. Bij Peugeot lepelen ze voor die prijs de 110 pk sterke 1,2-liter PureTech-benzinemotor in de neus van de Rifter. Die is gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. De Peugeot moet binnen 11,7 seconden van 0 naar 100 kunnen sprinten en de topsnelheid blijft vervolgens bij 174 km/h steken. Geen wereldschokkende cijfers, maar daar koop je deze auto natuurlijk ook niet voor. Het is daarbij de enige benzinemotor in de prijslijst, dus veel keuze hebben we verder niet.

Keuze bij de uitvoeringen is er echter wel! De instapper is de Active, waarna de Allure en GT-Line volgen. Je hoeft geen geoefend oog te hebben om de Active te herkennen, want vooral in de 'gratis' witte kleur contrasteren alle zwarte kunststof delen enorm. Naast de eerdergenoemde wielkastranden zijn alle bumpers, stootstrips, spiegelkappen, grille, deurgrepen en delen van de dakrails in het goedkoop ogende zwarte materiaal afgewerkt. Naast wit is er ook een standaard rode lakkleur beschikbaar. Metallic lak kost € 650 meer. Liefhebbers van lichtmetaal moeten even doorsparen, want Peugeot levert de Active met stalen 16-inch wielen met wieldoppen. Net als stads- en dimlicht zijn in de spotjes van de dagrijverlichting halogeenlampen gemonteerd. De twee voor- en twee schuifdeuren kunnen wel op afstand door middel van een afstandsbediening worden geopend of afgesloten.

Tijd om plaats te nemen in de Fransman. Standaard is er natuurlijk een gigantische ruimte aanwezig. Achterin past standaard 1.355 liter bagage, klap je de banken (inclusief de passagiersstoel) om, dan ga je naar een bizarre 3.500 liter. Daarnaast was Peugeot guller binnenin de Rifter dan aan de buitenkant. Voorin kunnen de ramen bijvoorbeeld elektrisch worden bediend, net als de buitenspiegels, die tevens verwarmbaar zijn. De klimaatregeling laat zich door middel van de knop voor de handmatige airconditioning regelen. Flesjes drinken kunnen 's zomers koel worden bewaard in het bovenste dashboardkastje. De lampen springen automatisch aan en uit. Waar luxere varianten kunnen rekenen op een scherm (voor de Active: € 700 extra) moet de standaard Rifter het met een reguliere radio doen. Naast FM-radio kunnen afspeellijsten vanaf de smartphone via Bluetooth, een usb-poort of met een aux-draadje over de vier standaard luidsprekers worden afgespeeld. Qua veiligheid kan elke Rifter op rijstrookwaarschuwing en een automatische noodstop rekenen.

Op de optielijst staan voorzieningen als parkeersensoren op de achterbumper (€ 350) en een derde zitrij (€ 800). Voor € 31.620 stap je in een Rifter Allure. Deze is standaard voorzien van onder andere elektrische ramen rondom, led-dagrijverlichting en de luxere Connect Radio met 8-inch beeldscherm.

