Back to basics: Opel Zafira Life

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Opel heeft sinds begin vorig jaar twee personenversies van zijn Vivaro-bus: de Vivaro Combi en de Opel Zafira Life. De Vivaro Combi is de versimpelde versie met bijvoorbeeld zitbanken in plaats van losse stoelen en andere luxe die van de lijst verdwijnt, maar is die Zafira Life zijn meerprijs ook echt waard?

Opel Zafira Life Innovation L2H1

€57.646

Het prijsverschil tussen een Vivaro Combi en Zafira Life is nogal een klap geld. Voor de consument, dus inclusief btw en bpm, is een Vivaro Combi leverbaar vanaf €41.098. Bij de luxere Zafira Life doet Opel er dik €16.000 bovenop. Op grijs kenteken, zoals de Vivaro Combi vrijwel altijd verkocht zal worden, beginnen de prijzen bij €22.999.

Het eerste grote verschil tussen de Combi en Zafira Life is de motorisering. Voor beide versies ligt een aantal dieselmotoren klaar, maar de instap-Zafira Life krijgt een 2,0-liter diesel met minimaal 150 pk. Hieraan koppelt Opel standaard een handgeschakelde zesbak. De Vivaro Combi moet het als instapper met een 102 pk sterke 1.5 stellen. Op de prijslijst van de Zafira staat verder nog een 177 pk sterke 2,0-liter. Die wordt standaard aan een achttraps automaat gekoppeld. Ook qua formaat valt er het een en ander te kiezen bij de personenversies van de bestelbus. Opel biedt namelijk twee maten: L2 en L3 met een lengte van respectievelijk 4,95 en 5,30 meter. Het mag duidelijk zijn dat de instapper de verkorte versie is.

Achterklep

Qua motorisering heeft de Zafira Life dus een streepje voor op de goedkopere Vivaro Combi, maar hoeveel luxer is de Zafira aangekleed? In de prijslijst staat één versie, dus daar valt weinig aan te kiezen. De koper van een Zafira Life krijgt sowieso de sleutels van een als Innovation uitgeruste bus in de handen gedrukt. Aan de buitenkant vallen de verschillen tussen de Vivaro en Zafira Life Innovation al snel op. Waar bij de Vivaro veel onderdelen in zwart kunststof worden uitgevoerd, krijgt de Zafira nettere meegespoten onderdelen van Opel. Neem de bumpers, spiegelkappen, handvatten en beschermstrips bij de deuren. Dat geeft de Zafira in een klap al een veel luxere uitstraling. Ook voor de wielen staan er mooiere exemplaren op de Zafira Life te wachten, 17-inch lichtmetaal om precies te zijn, terwijl de personen-Vivaro het met 16-inch stalen wielen moet stellen. Verder wordt ook nog de grille van de Zafira iets luxer uitgerust met verchroomde sierdelen. Grappig genoeg krijgen zowel de Zafira als de Vivaro geen enorme achterklep, maar twee openslaande deuren. Voor de Zafira is een achterklep optioneel leverbaar, dat kost dan wel €362. En nu we toch bezig zijn: een panoramadak met ingebouwde zonneschermen? €1.299 alstublieft. Daarnaast krijgt de Opel slechts aan één kant een (elektrisch te openen) schuifdeur. Wie er ook een aan de linkerkant wil, moet €399 extra meenemen naar de Opel-dealer. Op het gebied van verlichting is de Zafira Life ook flink luxer uitgerust met standaard Xenon koplampen, led-dagrijverlichting en mistlampen met bochtverlichting. De Vivaro moet het met halogeen doen.

Airco

Ook binnenin vallen de verschillen tussen de goedkopere en luxere personenbus snel op. Neem de multimedia: de Vivaro krijgt enkel een radiovoorbereiding terwijl de Zafira een heel multimediasysteem krijgt met een 7-inch kleurenscherm. Naast Apple CarPlay ondersteunt dit systeem bluetooth en FM-radio. Voor DAB+ vraagt Opel €149 extra en voor een uitgebreider systeem met navigatie, Opel Connect en een digitaal instrumentarium nog eens €1.088. Ook op andere vlakken is het een karige bedoening in de Vivaro in tegenstelling tot de Zafira. Zo moeten bestuurders van een kale Vivaro Combi het klimaat met openstaande ramen regelen, want een airconditioning is niet kosteloos aanwezig. De Zafira krijgt (gelukkig!) wel gewoon een airco, die zelfs apart voor de achterpassagiers is in te stellen. Verder heeft de Zafira standaard leren bekleding, is de bestuurdersstoel elektrisch te verstellen en verwarmbaar, laten de voorste zijramen en spiegels zich met een druk op de knop bedienen en maken de banken op de tweede en derde zitrij plaats voor luxere losse stoelen.

Cruisecontrol

Op het gebied van technieken zit de Zafira ook prima in zijn spullen. De contactsleutel kan in de broekzak blijven, want door de Keyless Entry & Start is het niet nodig om die vast te pakken. Ook cruisecontrol met snelheidsbegrenzer is te allen tijde aanwezig. Nu is er een lichtpuntje voor de Vivaro Combi: die krijgt dat ook standaard. Ook parkeersensoren in de achterbumper behoren tot de standaard voorzieningen: bij de Vivaro moet dat meer op eigen gevoel.

Het is nogal een prijs wat Opel voor de Zafira Life vraagt, maar de personenbus heeft zich vandaag wel bewezen als luxer werkpaard dan de goedkopere Vivaro Combi. Is dat wat jullie betreft de gigantische meerprijs waard? Laat het hieronder weten. Pas geleden is de volledig elektrische versie van de Zafira Life onthuld: de e-Zafira Life.