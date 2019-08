Back to Basics: Opel Insignia

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

De Vectra was ooit voor Opel één van de belangrijkste modellen. Eind 2008 nam de Insignia het stokje over, waarna de verkopen alsnog rond de 4.000 stuks bleven steken. Tegenwoordig zijn die Nederlandse verkopen echter gehalveerd en stapt men massaal over op de hogere Grandland X. Terecht? Tijd voor een nadere inspectie van de prijslijst.

Opel Insignia Grand Sport Edition

€34.199 - met ‘verjaardagskorting’ nu tijdelijk €33.199

Als we de Insignia vergelijken met concurrenten als de Skoda Superb of Renault Talisman, dan blijkt de Opel een voordelige keuze. Vaak scheelt de basisprijs wel €2.000 tot €6.000. Wellicht ligt dat aan de motorisering, want op dat gebied levert de Insignia net wat in. De instapper van de D-segmenter wordt namelijk aangedreven door de 1,5-liter turbobenzinemotor met 140 pk waaraan een handgeschakelde zesbak is gekoppeld. Met de krachtigere 165 pk-versie schiet de basisprijs gelijk naar minstens €38.549. De topsnelheid van de hier gepresenteerde instapper is alsnog 210 km/h en in nét minder dan 10,0 seconden zit de Opel vanuit stilstand op de 100.

De Edition kenmerkt zich aan de buitenkant op verschillende manieren. Zo zou de oplettende kijker een Edition van de rest kunnen onderscheiden door het ontbreken van de mistlampen in de voorbumper of de niet geblindeerde achterramen. Ook mist de kaalste Insignia luxer afgewerkte details rondom de ramen en her en der op de koets. De basis-blauwe lakkleur kost geen euro meer, eenzelfde versie in het wit €199. De prijzen voor een mooier kleurtje lopen op tot maximaal €999 voor een driedubbele gebroken witte metaalkleur. De 17-inch grote wielen zijn van staal gemaakt. Als steuntje in de rug vinden we standaard op de voor- en achterbumper parkeersensoren. Ook de lichten en ruitenwissers worden door de auto zelf geregeld. Ledlampen vinden hun weg naar de dagrij- en achterlichten. De buitenspiegels worden elektrisch bediend en verwarmd, maar klappen niet automatisch in.

De deuren, die zich enkel met een druk op de knop laten ontgrendelen, geven toegang tot een met stof bekleed interieur. Leer vinden we om het stuurwiel, net als bij de versnellingspook van de handgeschakelde zesbak. Het dashboard wordt verder gevuld met een 7-inch kleuren touchscreen. Naast reguliere audiomogelijkheden (FM, bluetooth, AUX) ondersteunt het systeem ook Apple Carplay. Geïntegreerde navigatie of DAB+ is niet aanwezig. Wel standaard is de Opel voorzien van airconditioning (niet elektrisch), cruisecontrol met snelheidsbegrenzer en elektrisch bedienbare ramen rondom.

Wie overigens een maatje meer wilt, kan overstappen op de Sports Tourer. De meerprijs voor deze extra ruimte bedraagt €1.250.