Back to Basics: Opel Grandland X

Na Opels lange afwezigheid in het cross-over-segment mocht deze Grandland X het tegen de concurrentie opnemen. Onze duurtest-Grandland X zwaaiden we onlangs uit. Als Business Executive was deze een stapje luxer dan de instapversie. Hoeveel biedt de Business voor net geen 31 mille?

Opel Grandland X Business 1.2

€ 30.999

De Grandland X is één van Opels eerste modellen die voortborduurt op PSA-techniek. Zijn technische basis deelt de cross-over met de Peugeot 3008 en Citroën C5 Aircross. Die twee belandden al eerder in deze rubriek. Met een vanafprijs van € 30.999 positioneert Opel de Grandland X onder de Citroën en Peugeot, die respectievelijk € 31.390 en € 31.780 moeten opleveren. Onder de kap vinden we dezelfde basismotor als in zijn twee Franse neven. De 1.2-benzinemotor met turbo levert een vermogen van 130 pk en een maximumkoppel van 230 Nm. Een sprintje vanuit stilstand naar de 100 neemt 10,1 seconden in beslag, de topsnelheid bedraagt 188 km/h. Achter die motor zit een handgeschakelde zesbak. Voor de achttraps automaat in dezelfde Business-uitvoering vraagt Opel € 2.500 meer. Zoals gezegd zijn dit cijfers die vergelijkbaar zijn met die van zijn concerngenoten. Kijken we iets buiten die keten, dan treffen we de Nissan Qashqai en Renault Kadjar voor prijzen vanaf € 28.390 en € 28.590. Beide auto’s worden met 10 pk meer geleverd. Geduchte concurrenten dus, waartegen de Grandland X het als PSA’s voordeligste mag opnemen. Maar hoe zit dat op het gebied van zijn uitrusting?

Dit jaar biedt Opel speciale actiepakketten om zijn 120-jarig bestaan te vieren. Hoewel deze vriendelijk geprijsd zijn, blijft de Business de instapversie voor de Grandland X. Voor net geen € 31.000 krijg je een in Jasper Grey gespoten Grandland X voorgeschoteld. Deze basislak is de enige kleur waarvoor Opel geen euro meer vraagt. De basis-witte lakkleur, door andere fabrikanten vaak gekozen als dé instapkleur, kost € 199 extra. Opvallend, want door die optionele witte kleur vallen alle zwarte kunststof afwerkdelen rondom op de koets veel meer op dan bij de standaard donkergrijze kleur. De cross-over heeft vier lichtmetalen 17-inchwielen als schoeisel, die het ‘kale uiterlijk’ goed doen. Op de voor- en achterbumper worden sensoren gemonteerd als parkeerhulp bij het inparkeren, voor een achteruitrijcamera vraagt Opel € 399 extra. Bij de verlichtingsafdeling zijn ze druk in de weer geweest met ledlampen, want de achter- en dagrijverlichting zijn voorzien van deze techniek. De spiegels, waarvan de kappen in de carrosseriekleur zijn meegespoten, worden elektrisch bediend, zijn verwarmbaar en kunnen met een druk op de knop worden ingeklapt.

Binnenin nemen we plaats op Berson-zwarte stoffen zetels. Het standaard 8 inch metende scherm steelt de show op de middenconsole. Naast DAB+-radio, Apple CarPlay en andere connectiviteitsmogelijkheden wordt hier ook de navigatie op afgespeeld. Je kunt het systeem bedienen met de knoppen die Opel op het met leer beklede stuur monteert, precies naast de knoppen voor de standaard cruisecontrol. Een handbediende airconditioning neemt de klimaatregeling in de Opel voor zijn rekening en een licht- en regensensor schakelt de verlichting en ruitenwissers automatisch in. Verder verstoppen de ontwikkelaars wat veiligheidsvoorzieningen in de Grandland X. Zo moet Lane Departure Warning de SUV binnen de lijntjes houden en rijd je - mogelijk - nooit meer te hard door de verkeersbordenherkenning.

Je levert uiteraard ook iets in op het gebied van luxe in vergelijking met rijker uitgeruste versies. Zo is de achterbank niet in delen neerklapbaar en moet je de achterklep met de hand openen en sluiten. Zijn dat zaken die je heel erg mist in de Grandland X Business?