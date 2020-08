Back to Basics: Mitsubishi Space Star

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Na een paar weken met dik spul, zoals de Polestar 2 en Ford Explorer PHEV , is het deze week weer eens tijd om in het kleinste segment te shoppen. We strijken neer in de configurator van Mitsubishi en blijven bij het model dat naar verluidt straks als enige overblijft : de Space Star.

Dus na een paar weken vol standaard lederen bekleding, enorme schermen voor de multimedia en camera’s en radars duiken we deze week op veler verzoek voorzien van een kleiner budget de prijslijsten in. Met slechts € 12.000 op zak komen we uit in de configurator van de Mitsubishi Space Star. De compacte vijfdeurs is Mitsubishi’s enige niet-opgehoogde model en blijft volgens geruchten samen met de L200 als enige leverbaar in ons werelddeel leverbaar. De ‘boodschappenauto’ staat sinds enkele tijd in (wederom) gefacelifte vorm bij de dealers. Op de motorenlijst zet Mitsubishi twee exemplaren: de 1.0 MIVEC en de 1.2 MIVEC. Dat zijn twee turboloze driecilinders met 71 of 80 pk. Het laat zich natuurlijk al gemakkelijk raden dat de instapper is uitgerust met de 1,0-liter met 71 pk. Een echte strepentrekker is het karretje daarmee niet te noemen: de Space Star heeft 15,7 seconden nodig om van 0 naar 100 te komen, doortrekken kan vervolgens tot 172 km/h.

Liefhebbers van deze rubriek opgelet, want het wordt nog leuker. Veel leuker, hoewel de buitenkant dat niet onmiddellijk verklapt. Alle carrosseriedelen worden bijvoorbeeld gewoon netjes meegespoten in de basis witte lakkleur. We treffen dus geen zwarte spiegelkappen of bumpers aan: alles is keurig in dezelfde kleur. Wel worden de wielkasten gevuld met 14-inch stalen wielen waarop plastic doppen worden geklikt. Ook voor led-verlichting moet worden doorgespaard: overal schijnt halogeen de wereld in. Opmerkelijk detail: doordat de achterlichten niet met ledjes zijn uitgevoerd, krijgt deze gefacelifte Space Star nog de oude bekende lampen. Hoewel de foto’s anders doen vermoeden, blijft de plek voor de mistlampen leeg. Die zijn pas vanaf de Nova standaard aanwezig. Ook andere zaken als geïntegreerde knipperlichten in de spiegelkappen zijn pas vanaf de Nova (€ 16.490) standaard.

Binnenin wordt het pas echt smullen. Het vak in de middentunnel waar een radio kán zitten, wordt standaard gevuld met een stuk plastic. Voor vermaak moeten passagiers dus zelfs een liedje zingen in de Space Star. Datzelfde geldt voor de klimaatregeling: het aloude ARKO (Alle Ramen Kunnen Open) moet uit de kast gehaald worden, want een airco is te hoog gegrepen voor de Entry. Om alle deuren te openen, moet de sleutel ouderwets in de deur worden gestopt. Gelukkig voorziet Mitsubishi zijn instapper nog wel van enige andere luxe: zo heeft Space Star elektrische ramen voor, een in delen neerklapbare achterbank, licht- en regensensor en elektrische verstelbare buitenspiegels. Gek genoeg moet voor een hoedenplank worden doorgespaard. Met een rits aan rijhulpsystemen maakt Mitsubishi verder ook veel goed, want naast AMS en EBD (elektronische remkracht verdeling) krijgt de Space Star standaard Brake Assist, Emergency Stop Signal en Active Stability Traction Control.

Voor € 1.500 meer staat de Space Star Cool+ in de showrooms. Dat kan een goede investering zijn voor wat meer gemak, want die versie krijgt naast een airconditioning, uitgebreide radio met DAB+ en USB-aansluitingen ook centrale portierenvergrendeling én een hoedenplank mét daarbij verlichting in de bagageruimte.