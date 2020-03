Back to Basics: Mitsubishi ASX (2020)

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Na pakweg tien jaar is de Mitsubishi ASX toe aan de vierde ronde, want de derde facelift meldde zich vorig jaar. Die vernieuwde versie staat ondertussen in menige showroom in drie smaakjes: Pure, Intense en Instyle. De meerprijs tussen de instapversie en de meest luxueuze bedraagt €6.000. Mis je dan veel bij zo’n Pure?

Mitsubishi ASX Pure

€30.990

Grappig genoeg rijdt dus in feite nog steeds de eerste generatie van de ASX rond. In al die tijd gingen zo’n 13.000 Nederlanders over tot aankoop van de compacte cross-over. In 2011 gebeurde dat met 2.527 keer het meest. In de jaren daarna schommelen de aantallen tussen de pakweg 1.000 en 1.500 stuks. Met de stevig vernieuwde ASX hoopt Mitsubishi de verkoop weer een kleine impuls te geven. Na een investering van een kleine €31.000 is de ASX leverbaar als instap-Pure. Qua motorisering zit het als Pure wel goed, want in de Nederlandse prijslijst staat slechts één aandrijflijn. Elke ASX-koper krijgt dus dezelfde 150 pk sterke 2,0-liter viercilinder met automatische transmissie.

De buitenkant van de ASX gaat als Pure iets bescheidener door het leven dan bij de andere versies. Zo maken verchroomde sierstukken plaats voor een zwarte of lakkleurige afwerking. Neem de raamlijsten en handgrepen die een minder luxe uitstraling krijgen. Ook de wielkasten worden met een maatje minder gevuld, want als instapper krijgt de ASX 16-inch wielen. Een Intense gaat met 18-inch lichtmetaal aan de slag. De dakdragers en donker getinte ramen vallen wel onder de standaard voorzieningen. Alle lampen worden rondom met led-lichten gevuld.

Binnenin laat de ASX zich als Pure niet per se als ‘instapper’ bestempelen. Voorzieningen als een (handbediende) airconditioning, cruisecontrol en het centrale 8-inch scherm voor de multimedia zijn gewoon aanwezig. Ook een licht- en regensensor, DAB+, elektrisch verstelbare spiegels en ramen én een achteruitrijcamera behoren tot de standaard. Leren bekleding wordt enkel om het stuurwiel en de pookknop gewikkeld, de stoelen zijn van stof. Wél krijgen die voorstoelen standaard stoelverwarming. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Intense moeten we het hier zonder ingebouwde navigatie en parkeersensoren in de achterbumper doen. Ook voor luxe goederen als een automatisch dimmende binnenspiegel, climate control en keyless-functies stuurt Mitsubishi iedereen door naar de duurdere versies. De duurste Instyle-versie krijgt standaard een glazen panoramadak, leren bekleding, elektrisch verstelbare stoelen en een meer premium audiosysteem. Maar is dat per se nodig in een ASX?