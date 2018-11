Back to Basics: Mazda CX-5

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Mazda CX-5 TS 2.0 165

€ 35.190

Een geheel nieuwe generatie dus. Voor velen viel dat een beetje tegen en leek het meer een rigoureuze facelift. De meningen zullen hierover uiteen blijven lopen, maar wat wel zeker te stellen is, is het feit dat de CX-5 werkt. Waar de eerste generatie jaarlijks gemiddeld 2.500 keer over de toonbank ging, weet Mazda beduidend meer mensen naar de dealers te trekken met de huidige CX-5. Vorig jaar noteerde Mazda een verkooprecord voor het model van 3.699 exemplaren. Tot nu toe vonden 3.572 nieuwe CX-5’en in 2018 een Nederlandse eigenaar. Daarmee is hij met afstand de populairste Mazda van ons land. Is het dan zo’n goede deal? In de prijslijst vinden we twee benzinemotoren: de 164 pk en 194 pk sterke versies. Als instapper lepelt Mazda uiteraard de minst vermogende 2,0-liter met 164 pk in de neus van de cross-over. Op zich geen reden tot klagen, want met de standaard handgeschakelde zesbak ligt de topsnelheid op 201 km/h en neemt een sprint van o naar 100 10,5 seconden in beslag.

Kijken we naar de buitenkant, dan komt de CX-5-koper er daar ook niet karig vanaf. Standaard 17-inch lichtmetaal en LED-koplampen met sproeiers zijn bijvoorbeeld standaard bij de prijs inbegrepen. Wie hoopt op de mooie rode introductiekleur van de CX-5, moeten we helaas teleurstellen. ‘Arctic White Solid’ staat als enige kleur op het gratis kleurenpalet. Voor de overige metallic-lakkleuren vragen de Japanners minimaal € 845 extra. De ‘Soul Red Crystal’ kost overigens € 1.195 meer. Verder zijn spiegelkappen en handgrepen in dezelfde kleur gespoten en werkt Mazda veel sierlijsten met chrome af. Binnenin de TS nemen passagiers plaats op stoffen zetels. De voorstoelen moeten met de hand worden afgesteld en ook stoelverwarming wordt achterwegen gelaten. De verwarmingselementen hebben ook de afslag naar het stuur gemist. Dat lederen stuurwiel zit dan weer wel vol met knoppen voor de audiobediening en de cruisecontrol. Midden op het dashboard geeft een 7-inch touchscreen toegang tot de infotainment. Het gaat hier wel om een simpelere versie, want DAB+-radio en navigatie vind je er niet in terug. Naast vier elektrische ramen worden de buitenspiegels ook middels een knop bediend waarmee ze elektrisch kunnen inklappen en verwarmen. Ook de lichten en ruitenwissers bedienen zichzelf. Zoals we vaker in deze rubriek zagen, is een airconditioning voor veel auto’s nog niet standaard. In de CX-5 monteert Mazda - logischerwijs voor dit geld - een automatisch exemplaar die het klimaat over twee zones bediend.

Tot nu toe zou je dus kunnen stellen dat een Mazda CX-5 best wel zijn geld waard is. Natuurlijk kan het een stukje luxer. Zo missen we mistlampen aan de voorkant, moet de bestuurder goed opletten met inparkeren zonder camera of sensoren en een head-up-display hoef je ook niet te verwachten. Daarnaast levert de TS ook in op veiligheid: dodehoekssignalering en Lane Departure Warning worden van de lijst met standaard voorzieningen doorgestreept. In de TS+ (v.a. € 36.690) gaat het er een stukje luxer aan toe met stoelverwarming, parkeersensoren rondom, LED-mistlampen en DAB+. De GT-M (v.a. € 41.740) is het topmodel met onder andere een elektrische achterklep, keyless-entry, stoelverwarming achter en een schuif-/kanteldak. Luxe die per se aanwezig moet zijn of zou je een CX-5 zonder enige twijfel in de TS-trim bestellen?

Mazda heeft helaas maar weinig foto's in de configurator. Vandaar de opvulling van onze duurtest-CX-5.