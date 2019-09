Back to basics: Land Rover Range Rover Evoque

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Nadat de ruige nieuwe Defender vorige week in deze rubriek schitterde, is het nu tijd voor het 'modepopje' uit het Land Rover-gamma. Wat uiterlijk betreft borduurt de nieuwe Range Rover Evoque duidelijk voort op de oude. Ook het tweede model is daarmee typisch zo’n auto die pas gaat leven als hij helemaal wordt afgeladen met opties en accessoires, maar daar moeten wij van ‘Back to Basics’ natuurlijk niets van weten. Kaal zal hij zijn!

Range Rover Evoque D150

€ 56.700

De instapversie van de Evoque heet eenvoudigweg Evoque en is voorzien van een 150 pk sterke dieselmotor die via een handgeschakelde versnellingsbak de voorwielen aandrijft. De gedachte dat elke Land Rover in het terrein zijn mannetje moet staan, gaat in dit geval dus niet op.

Doordat alle andere varianten wel vierwielaandrijving hebben, is het gat met de overige versies nogal groot. De D150 met automaat en AWD staat voor minimaal € 61.650 te boek. Ook het gat tussen de uitrustingsniveaus is nogal fors. Wie in een rijker uitgeruste S wil, is € 61.850 kwijt voor een voorwielaangedreven en handgeschakelde diesel-Evoque. Wie liever benzine tankt, moet helemaal diep in de buidel tasten. De voordeligste benzineversie kost € 65.900, al krijg je dan wel 200 pk, vierwielaandrijving en een automaat.

Niets van dat al op ‘onze’ D150 dus, die met 150 pk en 380 Nm maar liefst 1.787 kg aan basis-Evoque in beweging moet krijgen. In dat licht bezien valt de 0-100-sprint van 10,5 seconden nog mee, terwijl 200 km/h alleen bij een heel lege autobahn en zonder tegenwind in beeld komt. Zuinig is hij in theorie wel: Land Rover geeft een verbruik van 1 op 18,5 op. Deze uitvoering is dan ook standaard voorzien van de ‘optie’ Efficient Driveline, terwijl de snelle D240 en P300-versies het met een ‘Active Driveline’ moeten doen. Het is maar dat u het weet.

Wat ook standaard is, is een koetswerk in wit of zwart. Alle andere kleuren kosten geld, maar de opvallende fel-oranje, felgroene en felblauwe tinten van de eerste Evoque treffen we vooralsnog niet aan. De standaard Evoque staat op 17-inch 10-spaaks lichtmetaal in de donkere Satin Dark Grey-tint, wat best lekker met het witte koetswerk contrasteert.

Wie in een Land Rover stapt, verwacht wellicht verwennerij in de vorm van heerlijk geurend leer en meters fraai hout, maar die vlieger gaat vandaag niet op. Stof is je deel in de basis-Evoque, terwijl de stoelen zich slechts door noeste handenarbeid laten verstellen. Comfortverhogende zaken als klimaatregeling met twee zones (netjes!), een eenvoudige cruisecontrol, parkeersensoren rondom en elektrisch verstelbare buitenspiegels zijn aanwezig. Ook led-koplampen zijn aanwezig, al zijn dat wel redelijk simpele exemplaren, die zich met een knopje in hoogte laten verstellen. Een 10-inch touchscreen vult het middendeel van het dashboard mooi op en biedt onder meer toegang tot het audiosysteem. Navigatie ontbreekt, net als een mogelijkheid om dat probleem door middel van Android Auto en Apple CarPlay te ondervangen.

Wat veiligheid en bestuurdersassistentie betreft, valt op dat iedere Evoque-rijder wordt getrakteerd op Lane Keeping Assist en een sensor die moet voorkomen dat vermoeidheid de overhand neemt. Ook een automatische noodrem is aanwezig. De eerstvolgende uitvoering, de eerdergenoemde S, biedt onder meer 18-inch lichtmetaal, uitgebreider verstelbare en met leer beklede stoelen, navigatie, de slimme smartphoneverbinders en - en dat is typisch Evoque - een digitale binnenspiegel.