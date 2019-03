Back to Basics: Kia e-Niro

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

In het huidige themanummer ‘Elektrisch rijden’ neemt onze duurtest-Hyundai Kona Electric het op tegen zijn (voorlopig) grootste concurrent: de Kia e-Niro. Zoals ook al in de video duidelijk werd, moet de Kona zijn meerdere in de Niro erkennen. In de test reden we de meest luxueuze e-Niro, maar wat voor een deal sluit je met de instap-DynamicLine?

Kia e-Niro DynamicLine

€ 42.510

Onderhuids zijn de Kona Electric en e-Niro identiek aan elkaar, met dezelfde aandrijflijn en gelijke accu’s, waardoor beide auto's op één acculading zo'n 450 kilometer ver moeten komen. Uit onze test blijkt dat de Kia op enkele gebieden meer indruk weet te maken dan de Hyundai. Ook op de uitrusting? Kijken we naar de prijslijsten van de Kona en de Niro, dan heeft de Kona Electric een lagere instapprijs van € 40.115, tegenover € 42.510 voor de Kia. Een stevig verschil en dus een betere deal, zou je denken. Met de Kona Electric Comfort krijg je echter een minder rijk uitgeruste auto, zonder zaken als navigatie, elektrisch inklapbare buitenspiegels, ledachterlichten en een regensensor. Voorzieningen die de Kona Electric Fashion wél meekrijgt voor een prijs van € 42.915. Zonder op de zaken vooruit te lopen, is de e-Niro DynamicLine voor € 42.510 soortgelijk uitgerust en daarmee is het prijsgat een flink stuk kleiner geworden.

Aan de buitenkant moet je goed kijken om te kunnen zien of je met een Niro als DynamicLine of ExecutiveLine te maken hebt. Qua afwerking, lakkleur en wielen zijn beide uitrustingsniveaus namelijk gelijk aan elkaar. De ‘Clear White’-basiskleur is als enige kleur zonder meerprijs te verkrijgen. Kiezen voor een metalliclak uit het lakkleurenpalet zorgt voor een prijsstijging van € 795. De lichtmetalen 17-inchwielen, de blauwe of verchroomde afwerking rondom en de zilvergrijze dakrails zijn bij alle e-Niro’s standaard aanwezig. Het verschil bij de twee uitrustingsniveaus zit hem in de koplampenpartij. Led-dagrijverlichting is bijvoorbeeld altijd standaard, maar ledkoplampen worden zonder meerprijs in de neus van een ExecutiveLine gemonteerd. Mistlampen aan de voorkant en ledachterlichten zijn te allen tijde standaard aanwezig. Ook op het gebied van parkeerhulp kan een echte kenner de twee uitrustingsniveaus van elkaar onderscheiden, want de instap-e-Niro kan enkel op parkeersensoren aan de achterkant rekenen, terwijl de luxer uitgeruste Niro ook aan de voorkant van sensoren wordt voorzien. Optioneel zijn de parkeersensoren in de voorbumper overigens wel leverbaar voor een meerprijs van € 439. De buitenspiegels kunnen elektrisch worden versteld én ingeklapt.

Na het sleutelloos openen van de deuren neem je plaats op met stof beklede stoelen. De voorste zitrij kan wel worden verwarmd, maar niet elektrisch worden versteld. Bij de DynamicLine wordt verder wel met leer gewerkt, maar enkel bij het stuurwiel, dat tevens kan worden verwarmd. Optioneel bekleedt Kia alle zitplaatsen met leer voor een meerprijs van € 1.375. Kia verwerkt verder knoppen op het stuur voor de adaptieve cruisecontrol en radiobediening. Standaard wordt het dashboard vergezeld door een 7-inch touchscreen voor de infotainment. Naast Apple Carplay, andere aansluitmogelijkheden voor externe apparaten en DAB+ kan elke e-Niro-rijder op standaard navigatie rekenen. Op het scherm worden ook de beelden van de achteruitrijcamera weergegeven. De standaard automatische Climate Control regelt de temperatuur in de elektrische Kia en alle vier de ramen kunnen met één druk op de knop worden geopend of gesloten.

In vergelijking met de ExecutiveLine mist de DynamicLine naast de eerder genoemde gebruiksgemakken nog enkele voorzieningen als dodehoekherkenning, draadloze telefoonladers, elektrisch verstelbare voorstoelen, stoelverwarming op de achterbank en voorstoelventilatie. De standaarduitrusting van de Kona Electric vind je hier. Iedereen die nu om is en naar de Kia-dealer wil rennen om een e-Niro te bestellen, moeten we toch een beetje tot de orde roepen. De wachttijd is naar verluidt inmiddels opgelopen tot meer dan een jaar.

Lees de hele test en veel meer over elektrisch rijden in AutoWeek nummer 12. Daarin behandelen we onder andere ook 54 vragen over elektrisch rijden, testen we de Audi E-tron tegen de Tesla Model S en Jaguar I-Pace en stellen we zeven vragen aan Christian Senger, hoofd van Volkswagens EV-afdeling. Het themanummer 'Elektrisch rijden' is nu overal te koop!