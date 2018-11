Back to Basics: Kia Ceed

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Kia Ceed 1.0 T-GDi Comfortline

€ 22.595

Met zijn elf jaar ervaring komt de Kia Cee(’)d eigenlijk nog maar net om de hoek kijken in zijn populaire segment. Ondertussen zijn we aan de derde generatie Ceed toe. Met een bescheiden vanafprijs en riante uitrusting lijkt deze Kia al jaren een schot in de roos te zijn, want in een recente multitest passeert de Koreaan de Golf en Astra in de ranglijst. Op een haar na weet alleen de - even nieuwe - Ford Focus de Ceed voor te blijven. Tijd om die ‘riante’ uitrusting eens onder de loep te nemen. Kia biedt vier optiepakketten voor de middenklasser aan, oplopend van de ComfortLine tot de ExecutiveLine. Instappen in een hatchback kan vanaf € 22.595, voor de stationwagon vraagt Kia minimaal € 23.845. Voor dat geld ligt vanzelfsprekend de mildste benzinemotor onder de kap: de 1.0 T-Gdi met 120 pk. Qua prestaties houdt het niet over, maar met een topsnelheid van 187 km/h en een sprinttijd van 11,3 seconden voor een 0 naar 100-meting moet het blok voor de dagelijkse kilometers volstaan. Er is een handgeschakelde zesbak aan het blok gekoppeld. Een stap hoger plaatst Kia de 1.4 T-GDi met 140 pk. Automatisch stap je dan in een iets luxere DynamicLine voor € 26.095.

Voor plaatjes van een Kia Ceed als ComfortLine hebben we even goed moeten zoeken. De Nederlandse configurator trakteerde ons gelijk op beelden van een luxe Ceed, maar de Duitse variant bood meer uitkomst. Het enige vertekenende op de beelden zijn de wielen, want de Nederlandse prijslijst vermeldt 16-inchwielen met sierdeksels (wieldoppen dus), terwijl op de platen lichtmetaal is te zien. Reken je daar dus niet rijk. Optioneel zijn lichtmetalen varianten overigens wel leverbaar vanaf € 899 tot € 1.799 voor 18-inch-exemplaren. De Ceed is verder zonder enige extra euro in ‘Track Red’ of ‘Casa White’ leverbaar. Een metallic lak (foto 5 en 6) heeft een meerprijs van € 695. De dagrijverlichting aan de voorkant is in led uitgevoerd, terwijl de overige verlichting in de koplampunits door halogeenlampen wordt verzorgd. Om de lampen te bedienen, hoef je als bestuurder niets te doen, want de Kia schakelt deze automatisch aan en uit. Ook de mistlampen, mét bochtverlichting, behoren tot de standaarduitrusting. Verder krijgt de Ceed weinig frivoliteit voor de buitenkant mee, maar heel kaal doet de auto naar ons idee niet aan.

Stappen we in, dan nemen we plaats op stoffen ‘Standaard LX’-zetels. Leer kost in dit segment uiteraard een beetje meer, maar voor de liefhebbers biedt de Comfortline wel een met leer bekleed stuurwiel en versnellingspookknop. Op het stuur zitten verder knoppen voor het multimediasysteem, waarop door middel van Bluetooth of aux- of usb-aansluiting muziek kan worden afgespeeld. Daarnaast bevinden zich ook de knoppen voor de cruisecontrol op het stuur, want élke Ceed is daarmee uitgerust. Vrij uitzonderlijk, want in een standaard Golf of Astra ontbreekt deze voorziening. Zelfs in een Audi Q5 is deze luxe van de lijst met standaardvoorzieningen gehaald. In de Ceed vinden we verder een handmatige airconditioning, elektrische ramen rondom en dito verstelbare en verwarmbare buitenspiegels. Qua veiligheid monteert Kia naast standaard zes airbags een vermoeidheidsherkenner in de Ceed en de bestuurder van een ComfortLine kan tevens rekenen op actieve rijbaanassistentie.

In de tests versloeg de Ceed de Golf en Astra dus, maar ook als we alle drie de auto’s uitkleden tot hun basisvorm, lijkt de Ceed te winnen. Qua standaard motorisering weet de Ceed te winnen met zijn 120 pk in vergelijking met destijds 85 pk sterke Golf of 105 pk sterke Astra en ook door de aanwezigheid van cruisecontrol, airco en multimedia zit het wel snor in de Koreaan. De Golf staat tegenwoordig trouwens met een 1.0 TSI 115 pk sterke benzinemotor bovenaan in de prijslijsten. De vanafprijs steeg daardoor ook naar € 25.080. Welke zou jij kiezen?

De foto's van het interieur komen ook niet geheel overeen met de ComfortLine-werkelijkheid. Voor de vorm hebben we nog een foto bijgevoegd van een test-Ceed in de DynamicPlusLine. Ook de foto's van de halogeenkoplampen zijn van deze auto!