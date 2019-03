Back to basics: Jaguar I-Pace

Jaguar I-Pace S

€ 80.810

Nederland telde enkel in december ruim 2.600 extra I-Pace-rijders. De totale jaarverkoop eindigde op 3.495 exemplaren. Dat het veel (zakelijke) bestuurders om de Nederlandse belastingvoordelen ging, blijkt pijnlijk uit de verkoopcijfers van dit jaar: tot en met februari verschenen er 20 nieuwe I-Paces op de Nederlandse weg. Is het dan over en uit voor de kakelverse Auto van het Jaar? Tijd om de I-Pace wat meer eer te geven en te bekijken hoe vol Jaguar de elektrische auto stopt voor de instapprijs van € 80.810. Jaguar heeft slechts één aandrijflijn in de Oostenrijkse fabriek klaarliggen voor de elektrische SUV: de EV400. Het maximum vermogen van 294 kW is gekoppeld aan een accupakket met 90 kWh, goed voor een WLTP-cyclus van 470 kilometer. Nu weten we allemaal dat die cijfers in de praktijk iets tegenvallen bij alle verse I-Pace-rijders, maar met de lente voor de deur ziet het er rooskleuriger uit voor de Britse EV. De topsnelheid bedraagt 200 km/h, een sprint vanuit stilstand naar 100 met de voet plat op het rechterpedaal resulteert in een tijd van 4,8 seconden.

Dat ligt uiteraard aan de verschillende uitrustingsniveaus. De S staat in de prijslijst te boek als de instapper. Voor bijna € 81.000 schotelt Jaguar een ‘Fuji’-witte I-Pace voor. Is dit niet helemaal jouw kleur, dan spuit Jaguar de auto met alle liefde in een andere kleur. De prijzen daarvoor lopen uiteen van € 1.007 tot € 2.237. Verder zit het hem in de details waaraan je kunt zien met wat voor een I-Pace je te maken hebt. In de S-uitvoering monteert Jag vier 18-inchwielen. De luxere SE (€ 88.590) krijgt standaard 20-inch-exemplaren mee. Ook aan de koplampen zou je een I-Pace S kunnen herkennen. Deze krijgt namelijk de simpelste vorm van ledverlichting gemonteerd. De meer premium koplampunits krijgen bijvoorbeeld signature-dagrijverlichting aangemeten. De meest luxueuze HSE (€ 95.040) krijgt matrix-ledverlichting. Verder vinden we geen verschillen bij het koetswerk van de verschillende uitgeruste I-Paces.

Binnenin worden de verschillen iets duidelijker, hoewel een S-rijder zich zeker niet hoeft te schamen. Zo zit het uitgebreide Touch Pro Duo-infotainmentsysteem standaard in een I-Pace. Het grote scherm biedt naast een uitgebreide connectiviteit ook toegang tot de navigatie. De radio-keuzelijst gaat alleen niet verder dan een AM- en FM-verbinding. De fervente DAB+-luisteraar moet € 356 extra neerleggen. Onder het scherm voor de navigatie zit een scherm in de middenconsole voor de klimaatregeling, die zich over twee zones laat verdelen. Wie dit over vier zones wilt, kiest voor 4-Zone Climate Control van € 915. Het sportstuur wordt met leer afgewerkt, de bekleding zelf niet. De rugleuning van de met ‘Ebony’ beklede stoelen kunnen elektrisch worden versteld. Opmerkelijk genoeg moeten de voorpassagiers de lengte, zithoogte en hoofdsteunen wel handmatig verstellen. Wie dit elektrisch en tevens verwarmbaar wil, moet € 386 meer uitgeven aan zijn I-Pace. Wie de passagiers op de buitenste zitplaatsen van de achterbank ook op verwarmde billen wil trakteren, gaat een stap hoger voor € 772. Degene die de stoffen zetels liever inruilt voor leren exemplaren kan twee dingen doen: overstappen op de duurdere SE of de stoelen los met leer laten bekleden (prijzen variërend van € 3.164 tot € 8.828). Voorzieningen als cruisecontrol, een regen- en lichtsensor, verwarmbare en instelbare buitenspiegels (niet elektrisch inklapbaar) en een Park Pack met achteruitrijcamera zijn verder wel standaard aanwezig in de I-Pace S. Op het gebied van veiligheid zit het ook wel snor in de ‘kaalste’ I-Pace met standaard Emergency Brake, verkeersbordenherkenning, Lane Keeping Assist en Driver Condition Monitoring. Een eventueel grote misser is een elektrisch te openen en te sluiten achterklep die wel standaard in een SE wordt geleverd.

Al met al stopt Jaguar de I-Pace dus standaard redelijk vol, hoewel de fabrikant ook wel sommige luxe-steken laat vallen. Te veel steken? Of is dit dé elektrische keuze voor jou?