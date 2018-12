Back to Basics: Jaguar E-Pace

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Jaguar E-Pace

€ 53.250

Met die 214 verkochte exemplaren lijkt het wellicht alsof de Jaguar niet populair is, maar voor het merk is de E-Pace na de XE en I-Pace het bestverkochte model van dit jaar. In vergelijking met bijvoorbeeld een Volvo XC40 (2.361 keer) valt het verkoopaantal een beetje in het niet, maar voor een Jaguar valt het zeker niet tegen. Instappen kan voor ruim 53 mille. Voor dat geld levert Jaguar een turbodiesel in het vooronder. Een 150 pk sterke 2,0-litervariant, om precies te zijn. Liefhebbers van een automaat moeten nog even doorsparen, want standaard levert Jaguar de E-Pace met een handgeschakelde zesbak. Alle kracht wordt over de voorwielen verdeeld. De top van de E-Pace ligt met deze motor op 199 km/h, een sprint vanuit stilstand neemt 10,1 seconden in beslag. Ben je met alle dieselrompslomp toch meer een benzinerijder? Instappen kan dan in de P200 AWD. Deze is beduidend sneller (216 km/h en 8,2 seconden), maar ook gelijk een klap duurder met een vraagprijs van € 64.400.

Terug naar de basisdiesel-E-Pace. Wat gelijk opvalt, is natuurlijk de vrolijke rode carrosseriekleur van de Brit. Jaguar kiest voor 'Caldera Red' als werktitel, een kleur die net als 'Narvik Black' (foto 5) en 'Fuji White' (foto 6) in het standaard kleurenpalet zit. Uiteraard kan het ook een stapje duurder. De metallic lakkleuren kosten tussen de € 900 en € 1.799 extra. Voor dat laatste bedrag wordt de auto in 'Silicon Silver' (foto 10) gespoten. De buitenkant van de E-Pace wordt verder in zijn standaardtrim niet overladen met verchroomde details, maar heel standaard doet de koets ook niet per se aan. Vier keer 17-inch lichtmetaal is bij de prijs inbegrepen, net als volledige ledverlichting. De prijzen van de wielen kunnen trouwens behoorlijk oplopen. Liever 21-inch? Reken dan op een meerprijs van € 4.232.

Nemen we plaats in de E-Pace, dan gebeurt dat op 'Ebonay' stoffen bekleding. Alle E-Pace's kunnen echter wel op een leren stuurwiel rekenen. Op dat stuur verwerkt Jaguar verschillende knoppen voor onder andere de standaard cruisecontrol en bediening van de audio. De audio laat zich daarnaast ook via het 10-inch touchscreen bedienen. Muziek beluister je via de reguliere radio (geen DAB+, kost € 372) of na het linken van je smartphone via Bluetooth. Navigeren moet via apps op de telefoon of met een ouderwetse kaart, want voor het navigatiesysteem Navigation Pro vraagt Jaguar € 778. Ook de beelden van de standaard achteruitrijcamera worden op het beeldscherm geprojecteerd. Het klimaat kan in twee zones afzonderlijk worden geregeld en de ruiten worden - logisch voor dit segment - elektrisch bediend. Ook de ruitenwissers en lampen weten zelf wanneer ze hun werk moeten doen. Op het gebied van veiligheid kan elke E-Pace op Lane-Keeping, Drive Monitoring en een voetgangersairbag rekenen. Voorzieningen die je wellicht voor dit geld verwacht maar ontbreken, zijn een automatische achterklep of een head-up display.

Zoals we van Jaguar gewend zijn, kun je de E-Pace zo dik aankleden als je wilt. De lijst met verschillende materialen lijkt soms eindeloos, maar dat kan flink in de papieren lopen. Ook verschillende pakketten worden aangeboden, zoals het Business Pack. Voor € 1.472 krijg je dan navigatie, verkeersbordherkenning, een automatisch dimmende binnenspiegel en een wifi-hotspot in de auto. Kies je dan ook nog eens voor de sterkste benzineversie van € 85.100, dan zou het zomaar eens kunnen gebeuren dat de ton sneller in zicht is dan je zou verwachten.