Back to basics: Honda Jazz

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Eind vorig jaar kwam Honda op de proppen met de nieuwste generatie van de Jazz. Voortaan is de Japanse hatchback alleen nog maar verkrijgbaar met een hybride aandrijflijn. De vanafprijs is ten opzichte van de vorige generatie behoorlijk toegenomen. Het blijkt echter dat de basisuitvoering lang niet zo 'basis' is als het woord doet vermoeden.

Honda Jazz Comfort - €24.430

Wie in Nederland in de markt is voor een Honda Jazz, hoeft niet lang te twijfelen over de keuze van de motor. Het mag namelijk alles zijn, zolang het maar de 1.5 Hybrid met cvt-automaat is. De viercilinder benzinemotor wordt de enige leverbare versie ondersteund door een elektromotor, deze combinatie levert 109 pk en 253 Nm koppel. Ondanks de gereduceerde CO2-uitstoot van deze hybride is de vanafprijs van de Jazz met ruim €3.500 toegenomen ten opzichte van het vorige model, waar geen hybridevariant van was. Gelukkig zou het mogelijk moeten zijn om de extra investering in de hybride op de lange termijn terug te verdienen, want in de WLTP-testcyclus scoort de nieuwe Jazz een gecombineerd verbruik van 4,5 liter op 100 km, oftewel 1 liter op 22,2 km.

Goed kijken

De Jazz is leverbaar in vier verschillende uitvoeringen: de Comfort, Elegance, Executive en Crosstar. De laatste uitvoering staat meer op zichzelf; hij ziet er stoerder uit en staat iets hoger op zijn pootjes. Het prijsverschil tussen de goedkoopste en duurste uitvoering van de Jazz bedraagt €5.690. Uiteraard zijn de uiterlijke verschillen tussen de reguliere Jazz en de Crosstar goed te zien, maar bij de overige uitvoeringen moet je goed kijken om ze van elkaar te onderscheiden. Allereerst zijn er natuurlijk de wielen: de Comfort staat op 15-inch exemplaren van staal, pas vanaf de Elegance wordt er lichtmetaal in dezelfde wielmaat onder de Jazz geschroefd. De Executive beschikt over wielen die met 16 inch net een maatje groter zijn. Daarnaast is de Executive te herkennen aan de toevoeging van mistlampen en privacy glass. De LED-koplampen zijn standaard op de comfort, dus in dat opzicht kunnen de duurdere uitvoeringen zich niet onderscheiden van het instapmodel.

'Kaal' is een groot woord

Dat instapmodel is hoe dan ook niet echt 'kaal' te noemen. Allereerst is er onder de noemer van Honda SENSING een hele reeks aan veiligheidssystemen aanwezig, waaronder het Collision Mitigation Braking System, Forward Collision Warning, Lane Keeping Assist, Traffic Sign Recognition en Adaptive Cruise Control. Alleen voor de dodehoekassistentie moet je bij de Executive zijn. Verder krijg je in de basisuitvoering direct al zaken als stoelverwarming, automatische airco, een licht- en regensensor en het digitale display voor de bestuurder mee. Op het dashboard prijkt verder een 5-inch scherm voor de bediening van het audiosysteem en de handsfree-telefoonmodule. Apple CarPlay en Android Auto zijn niet verkrijgbaar op de Comfort, daarvoor moet je minimaal bij de Elegance zijn. Verder is de Jazz in zijn meest sobere uitvoering voorzien van zwarte stoffen bekleding en kunststof interieurpanelen. Ook het stuurwiel is nog niet in leder uitgevoerd. De luxere uitvoeringen beschikken over halflederen stoelen en interieurpanelen die eveneens in leer zijn uitgevoerd.

Verder valt het op dat Honda weinig tot geen losse opties levert op de Jazz. Het is dus niet mogelijk om de Comfort uit te rusten met bijvoorbeeld alleen het grotere scherm van Honda Connect om zo geld te besparen ten opzichte van een duurdere uitvoering. Wat dat betreft is het dus alles of niets. Slechts een paar opties zijn los leverbaar. Allereerst is er natuurlijk de lakkleur. De Jazz wordt standaard geleverd in 'Taffeta White', andere kleuren die je kunt kiezen zijn 'Shining Grey Pearl', 'Crystal Black Pearl' en 'Midnight Blue Beam Metallic', allemaal met een meerprijs van €660. Het exterieur valt aan te kleden met drie verschillende pakketten die gekleurde accenten toevoegen voor wat extra frivoliteit. In het interieur kan voor een behoorlijk stevige €1.200 het Illumination Pack aangevinkt worden, dat sfeerverlichting en verlichte dorpellijsten met zich meebrengt. Voor de overige extra's zul je je heil moeten zoeken bij de duurdere uitvoeringen, maar in de Comfort kom je er zeker niet bekaaid vanaf.