Back to Basics: Ford Puma

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

De Ford Puma is terug, maar zeker niet zoals we hem van vroeger kennen. De compacte sportieve driedeurs coupé wordt pakweg 20 jaar later gereïncarneerd als een cross-over. In de komende AutoWeek neemt de nieuwe Puma het als luxe ST-Line X op tegen twee concurrenten, maar dit weekend mag hij zich hier eerst bewijzen als instap-Titanium.

Ford Puma Titanium 1.0 EcoBoost Hybrid

€26.900

Wie de prijslijst van de nieuwe Ford Puma openslaat, krijgt een overzichtelijk geheel voorgeschoteld. Op het gebied van motorisering is er keuze uit twee motoren, de uitrustingsniveaus zijn in vieren onderverdeeld: de Titanium (X) en ST-Line (X). Als instapper verwijst de verkoper van Ford iedereen door naar de Puma Titanium. Onder de motorkap houdt zich een 1.0 EcoBoost-benzinemotor schuil. Deze krachtbron kan op een mild hybrid-steuntje in de rug rekenen. Het blok is goed voor 125 pk. Iedereen die voor deze versie kiest, hoeft zich niet te schamen. Alleen de meest luxe ST-Line X is optioneel leverbaar met een krachtiger versie van hetzelfde blok. De Puma krijgt in dat geval 155 pk. De basisprijs schiet dan echter wel met een kleine €5.000 omhoog.

Als eigenaar van een Puma Titanium hoef je je overigens over het algemeen niet snel te schamen. Aan de buitenkant verhullen enkel de niet-geblindeerde achterramen en de tienspaak lichtmetalen 17-inch wielen dat het om de instapversie gaat. De oplettende kenner zou de Titanium daarnaast van de rest kunnen onderscheiden door zijn reguliere antenne in plaats van een ‘haaienvinnetje’. Verder kleedt Ford de Puma aanzienlijk aan: ledverlichting rondom, verchroomde sierdelen onder aan de deurpanelen en in het front van de compacte SUV of parkeersensoren in de achterbumper. Zoals bij meer modellen van het merk geldt de Blazer-blauwe lakkleur als enige basiskleur. Wie liever de lichtere introductie=blauwe kleur wil, dient €800 extra af te tikken. De lakprijzen lopen op tot €1.000.

Binnenin zou je evenmin gelijk zeggen dat het bij de Titanium om de kaalste versie gaat. Neem de (handbediende) airconditioning, het centrale multimediascherm voor radio, DAB+ én navigatie van West-Europa of de knoppen op het multifunctionele stuur voor de cruisecontrol. De voorruit is voor een gedeelte verwarmbaar. Ook knoppen voor vier elektrisch bedienbare ramen of automatisch instelbare zijspiegels zijn aanwezig. In vergelijking met de luxere ST-Line missen we wel een digitaal instrumentarium: de Titanium krijgt ‘gewone’ klokken en meters achter het stuur. Verder krijgt de Titanium geen andere luxere voorzieningen, zoals een sportiever ingestelde ophanging, een extra bodypakket, sportstoelen of een achteruitrijcamera in de automatisch te openen achterklep. Valt daarmee te leven?