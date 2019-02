Back to Basics: DS 3 Crossback

Met de DS 3 Crossback slaat het Franse DS een geheel nieuwe weg in. Waar de vorige generatie DS 3 een sportieve doch hippe hatchback was, is de nieuwe een cross-over geworden. De inkt van het prijskaartje is nog nat, want de Nederlandse importeur heeft de guitige Fransman nog maar pas geleden van een prijs voorzien. Een mooi moment om de configurator er eens bij te pakken.

DS 3 Crossback Chic

€ 30.190

DS. Citroën begon met deze iconische lettercombinatie als premiumlabel binnen hun eigen merk als knipoog naar het legendarische model DS uit de vorige eeuw. Sinds 2015 heeft DS zich echter losgeweekt van moederbedrijf Citroën en staat het op eigen benen als merk binnen PSA. Het merk behield in het begin, zij het gefacelift, zijn Citroën-gamma. De DS 7 Crossback was het startschot voor een geheel eigen modelgamma binnen het merk. Deze nieuwe DS 3 Crossback vergezelt hem binnenkort in de Nederlandse showrooms. Sinds kort hangt er een prijskaartje aan de compacte cross-over. Na een investering van € 30.190 is de instapversie DS 3 Crossback ‘Chic’ van een nieuwe eigenaar. Onder de kap lepelt DS de handgeschakelde PureTecht 100. Als enige motor voor dit uitrustingsniveau heeft dit blok een handgeschakelde zesbak als transmissie. De PureTech 130 (€ 37.190) en PureTech 155 (€ 38.690) krijgen standaard een achttraps automaat. De 100 pk sterke instapper moet het doen met een topsnelheid van 185 km/h. Een sprintje vanuit stilstand naar de snelheid van 100 km/h neemt net geen 11 seconden in beslag. Geen wereldschokkende cijfers dus, maar wel vermogens waar je bij gelijkwaardig gemotoriseerde concurrenten veel minder geld voor betaalt. Zo kost een C3 Aircross PureTech 110 Feel € 23.170 en stap je in een Renault Captur TCe 130 Intens vanaf € 26.090. Weet de ‘premium-uitrusting’ van de ‘premium-DS’ dan meer indruk te maken?

Aan de buitenkant zul je waarschijnlijk niet gelijk zien dat het om de basisversie gaat. Het zit ‘m namelijk in de details. Zo heeft de Chic als enige een matzwarte grille in plaats van een glanzend exemplaar, een zichtbare antenne en worden de spiegelkappen matter afgewerkt. Verder is de ‘Blanc Banquise’ witte lakkleur bij vrijwel alle modellen de kosteloze optie en verwerkt DS ook bij de Chic naadloos geïntegreerde zilverkleurige deurgrepen. Net zoals bij de vorige DS 3 lijken de standaard wielen van lichtmetaal te zijn voorzien, maar ook hier neemt DS je bij de neus. De vier wielen worden standaard met 16-inch stalen doppen versierd. Ledlampen vinden alleen hun weg naar de dagrijverlichting. Binnenin worden we getrakteerd op een uniek vormgegeven interieur en zit het venijn hem wederom in de details. Een voorbeeld: de ontwerpers kregen de vrijheid om ook de Chic van een touchscreen te voorzien voor het infotainment. Deze is alleen een flinke stap kleiner dan bij zijn luxer uitgevoerde metgezellen. De Chic moet het namelijk met een 5-inch beeldscherm doen, terwijl het scherm bij de So Chic al naar 7 inch groeit en het scherm in een Performance Line+ 10,3 inch meet. Een 7-inch scherm vinden we overigens wél achter het stuur bij het digitale instrumentarium van de instapper. De afwerking in de Chic is daarnaast minder uitdagend aangepakt dan in de rijker uitgeruste DS 3 Crossbacks. De stoelbekleding is zwart, net als de stoffen afwerking op de deurpanelen en bovenop het dashboard. Er wordt dus wel degelijk over de afwerking nagedacht, maar zo bruisend als in een So Chic (foto 10) wordt het niet. De grootste domper is wellicht het kunststof stuur dat zonder bedieningsknoppen of verdere afwerking wordt gemonteerd.

DS voorziet de 3 Crossback verder wel van veel dagelijkse luxe als cruisecontrol, handbediende airconditioning, automatische verlichting en vier elektrisch te bedienen ramen en dito buitenspiegels. Op het 5-inch touchscreen speelt het infotainment zich af middels Bluetooth- of usb-verbinding. Voor andere aansluitmogelijkheden als Apple CarPlay en Android Auto dien je een stap hoger op de uitrustingsladder te zetten. Op veiligheidsgebied is de Chic van Active Safety Brake en Lane Keeping Alert voorzien. Ook de verkeersborden weet de Fransman te onthouden.

Ben je echter toch gehecht aan parkeer- en regensensoren, Apple Carplay, 17-inch lichtmetaal en een leren stuurwiel, dan biedt DS de ‘So Chic’ en ‘Performance Line', beide vanaf € 33.590.