Back to basics: BMW 1-serie

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

We mochten onlangs al even op pad met de nieuwe BMW 1-serie, maar dat was een ramvolle en vierwielaangedreven M135i. Wat er van de auto overblijft als we voor de simpelste 118i gaan, onderzoeken we vandaag.

BMW 118i - € 33.914

Allereerst blijft er natuurlijk een voorwielaandrijver over, want dat is hét nieuws bij de nieuwe instap-BMW. De twee voorste exemplaren van de standaard 16-inch, vijfspaaks wielen worden bij de 118i aangedreven door een 1,5-liter driecilinder die 140 pk levert. Eerlijk is eerlijk: dat lijkt genoeg voor het compacte model. De simpelste ‘1’ sprint dan ook in 8,5 seconden van 0 naar 100. Als je vlot weet te schakelen althans, want een handbak is de standaard transmissie. Wie een zeventraps DCT-automaat wenst, is €34.929 kwijt. Hoewel de 118i het goedkoopst is, is het niet de traagste 1-serie. Die eer gaat naar de instapdiesel, de 116d met een toepasselijke 116 pk. Die heeft 10,3 tellen nodig voor het standaardsprintje en kost €35.458.

Wat uitrusting betreft zijn alle instappers gelijk. Aan de buitenzijde is er keuze tussen wit en zwart en zien we matzwarte sierlijsten en het genoemde 16-inch lichtmetaal. De halogeenkoplampen worden gecomplementeerd door achterlichten met ‘ouderwetse’ gloeilampen, waar versies met ledkoplampen worden voorzien van led-achterlichten.

Aan de binnenkant is alles uiteraard in stemmig zwart uitgevoerd. De stoelen zijn met stof bekleed en het exemplaar aan de passagierskant is standaard niet in hoogte verstelbaar. Airco is aanwezig, zij het in een relatief eenvoudige variant met één zone. Ook elektrische ramen rondom zijn present, net als het iDrive-systeem. Op de lijst met grote missers prijken parkeersensoren, navigatie en… cruisecontrol. Hier moet de voet gewoon het pedaal blijven beroeren om op snelheid te blijven. Op veiligheidsgebied valt op dat het Active Guard Plus-pakket, met onder meer Lane Departure Warning en een automatische noodrem voor in de stad, standaard is. Hier zit echter een addertje onder het gras: het pakket is alleen aanwezig als er navigatie wordt besteld. Jammer.