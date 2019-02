Back to Basics: Audi E-tron

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Deze week maakte Audi de definitieve Nederlandse prijslijst van de E-tron wereldkundig. Anno 2019 is de voordeligste versie van zo’n elektrische bijtellingsknaller relevanter dan ooit, dus is het hoog tijd om uit te vissen wat je krijgt als de magische grens van € 50.000 enigszins in de buurt moet blijven.

Audi E-tron - €84.100

Met een vanafprijs van €84.100 gaat de E-tron net als z’n concurrenten ruimschoots over die grens heen, maar zoals we eerder hebben gezien valt er nog altijd voordeel te behalen. Toch zal er het nodige veranderen in het EV-landschap. Waar zakelijke rijders voorheen eenvoudigweg meer voordeel kregen door voor een dure uitvoering te kiezen, loont het nu de moeite om het ‘grensoverschrijdende bedrag’, waarover 22 procent dient te worden bijgeteld, zo beperkt mogelijk te houden. Eerder bekeken we al wat een eenvoudige Tesla Model S te bieden heeft, nu is het tijd om de kersverse Audi-concurrent onder de loep te leggen.

Net als bij de Jaguar I-Pace en de aanstaande Mercedes-Benz EQC is de Audi E-tron vooralsnog leverbaar met slechts één aandrijflijn. De 55 quattro, zoals die versie officieel heet, levert dik 360 pk onder normale omstandigheden en 408 pk in de zogenaamde ‘boostfunctie’. Met een accu van 95 kWh komt de auto ‘tot’ 417 km ver volgens de WLTP-cyclus. Standaard beschikt de auto over een wisselstroomlader van 11 kW, waardoor een volledige laadsessie aan een reguliere laadpaal minimaal zo’n 9 uur in beslag neemt. Een 22 kW-optie komt ook beschikbaar, maar ontbreekt vooralsnog op de prijslijst.

Wie de configurator aanzwengelt, komt als eerste voor de keuze tussen een regulier en een ‘Advanced’ exterieur te staan. Laatstgenoemde voorziet in carrosseriedelen in contrastkleur en 20- in plaats van 19-inch wielen en is € 1.700 duurder. Die nemen we dus niet, met als bonus dat de gestroomlijnde wielen van de standaarduitvoering lekker herkenbaar zijn. Wielen met een soortgelijk design zijn er overigens ook in de maat 21 inch, uiteraard tegen een forse bijbetaling.

Het straatbeeld opfleuren zit er helaas niet in voor de zuinig ingestelde E-tron-koper, want alleen het wat saaie Briljantzwart wordt zonder meerprijs op de auto gespoten. Wie (fors) bijbetaalt, kan zoals te doen gebruikelijk bij Audi z’n nieuwe auto in elke denkbare kleur laten afleveren. Voordeel van het zwart is dan weer wel dat de niet-meegespoten wielkastranden en bumperdelen minder opvallen. Wie dat wel in kleur wil, dient de optie 'vollak' aan te vinken. Ledkoplampen zijn standaard aanwezig, maar voor het ingenieuze matrix-led vraagt Audi €1.751 meer. De zijruiten worden standaard afgewerkt met een lijst in aluminium; dakrails ontbreken. Laden geschiedt standaard via het laadpunt aan de bestuurderszijde, maar optioneel biedt Audi een tweede exemplaar aan de passagierskant aan. Het genoegen om altijd handig bij de laadpaal te staan kost €543.

Ook het interieur is in standaardvorm een wat somber geheel. De standaardstoelen zijn met een zwart stofje bekleed, laten zich handmatig verstellen en zijn niet voorzien van ventilatie of verwarming. Het stuurwiel krijgt standaard vier spaken; in totaal is er keuze uit maar liefst zes verschillende stuurwielvarianten. Wie wil, kan zeker in het interieur lekker losgaan met de opties. Tal van leersoorten, stoelvarianten, hemelbekledingen en sierelementen worden aangevuld met opmerkelijke zaken als een verstelbare ‘comfortmiddenarmsteun’. Audi’s inmiddels bekende, nieuwe ‘touch-MMI’ geeft pas als er is bijbetaald de ‘haptische feedback’ waarover zoveel wordt gesproken en worden dan meteen in ‘glas-optiek’ uitgevoerd. Dat betekent dat de rij knoppen onder het onderste scherm optisch één geheel wordt met dat scherm, terwijl deze toetsen in de standaard E-tron duidelijk als zodanig herkenbaar zijn.

Een ander typisch E-tron-kenmerk dat niet standaard is, zijn de ‘virtiual mirrors’. De buitenspiegel-vervangende camera’s kosten €1.857. Wie ze niet bestelt, krijgt uiteraard ‘gewoon’ buitenspiegels en een leeg vlak op de plek waar bij rijker uitgeruste uitvoeringen het beeld van de camera’s wordt weergegeven. Gelukkig krijgt de E-tron ook de nodige zaken wél standaard mee. Zo noteren we navigatie, een audiosysteem, klimaatregeling met twee zones, lane departure warning, een uitgebreide 360-graden-parkeerhulp en, jawel, luchtvering. Ook cruisecontrol is standaard. Klachten zijn er natuurlijk ook: zo moet je bijbetalen voor de mogelijkheid om handsfree te bellen en muziek af te spelen via Bluetooth, DAB-radio, keyless entry, een ‘opbergpakket’ voor de bagageruimte en een digitaal instrumentarium dat zich ook daadwerkelijk naar wens laat indelen.