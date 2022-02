Onder de krap 4.000 auto's van onder meer Porsche, Bentley en Lamborghini aan boord van de Felicity Ace zit ook een aantal Lamborghini's Aventador. De kans is groot dat die verloren gegaan zijn in de brand, want het ziet er bepaald niet goed uit. Dagenlang brandde het vrachtschip, dat op weg was naar de Verenigde Staten. De aanwezigheid van elektrische auto's zou de brand hebben verergerd. Hoewel de brand inmiddels uitgedoofd is, is nog altijd niet bekend of er auto's eventueel nog te redden zijn. Lamborghini zit vooral met de handen in het haar vanwege de Aventadors. "We hopen op het beste, maar gaan uit van het slechtste," aldus de topman van Lamborghini Amerika, Andrea Baldi, volgens Automotive News.

Het gros van de aanwezige Lamborghini's is een Urus, maar Baldi richt zich vooral op de Aventadors. "Die is al uitverkocht. Er is altijd de mogelijkheid dat er orders worden geannuleerd en er daardoor nog vervangende Aventadors (aan getroffen klanten, red.) geleverd kunnen worden, maar ik hoop op dit moment vooral dat die paar Aventadors op het schip nog veilig zijn." Als de getroffen klanten niet kunnen profiteren van een vervallen order van een andere klant, dan suggereert Baldi nog een andere optie: kijken of de auto's hersteld of zelfs helemaal opnieuw gebouwd kunnen worden. In dat geval zou Lamborghini de productie van de Aventador een stukje moeten verlengen. Voor de klanten is het dan alsnog een domper van jewelste, die hebben al tot wel een jaar moeten wachten op hun Aventador.