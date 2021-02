Dit lees je in AutoWeek 7

AutoWeek 7 ligt vanaf morgen in de winkels of valt deze week op je deurmat. Wat lees je deze week in ons bomvolle magazine?

Het winterweer is achter de rug en de laatste resten sneeuw smelten weg. Gelukkig hebben we de foto's nog, zullen we maar zeggen. In het geval van AutoWeek 7 is dat wel heel letterlijk het geval. Roy Kleijwegt trotseerde namelijk het winterweer met onze Seat Leon duurtester. Het leverde spectaculaire plaatjes op.

Toch is het beter voor het testen van auto's als het weer iets meer meewerkt. Dat was gelukkig het geval toen we de Volkswagen ID4 en de Kia e-Niro tegenover elkaar zetten. De Kia heeft bewezen nog altijd een ijzersterke keuze te zijn als je op zoek bent naar een elektrische auto. Zo sterk zelfs, dat de nieuwere Volkswagen ID3 er niet tegen opgewassen is. Of diens grote broer ID4 dat wel is, zochten we uit.

Ander relevant elektrisch nieuws is er in de vorm van de jongste versie van de Porsche Taycan. Deze naamloze variant is voortaan de instapper en heeft enkel achterwielaandrijving. Uiteraard scheelt het aanzienlijk in de prijs en de actieradius is zelfs de beste van alle Taycans. Is dit dan stiekem ineens de interessantste optie, of lever je toch wel merkbaar veel in qua rijplezier?

Wie het liever allemaal iets bescheidener houdt qua budget, kan ervoor kiezen om een niet al te dure auto te kopen en die helemaal oprijden. Voor die aanpak ging Willem van Duren. Die kocht in 2001 een Peugeot 206 1.4 XS en rijdt 'm nog steeds. Inmiddels is de Peugeot al 554.000 km verder. Op zichzelf al een hele prestatie, maar het wordt nog specialer als we ontdekken dat hij de distributieriem nog nooit heeft vervangen. Hij wacht tot die knapt en dan is het tijd voor een nieuwe auto. Bijzonder.

Verder is er aandacht voor een BMW M235i uit 2014 die mag bewijzen of zijn heerlijke zescilinder nog alle pk's in huis heeft waarmee-ie ooit de fabriek verliet. Ook staan we stil bij twee heel bijzondere Opels. De door Günter Artz onderhanden genomen Kadett en Calibra. Althans, eigenlijk zijn de auto's alleen qua uiterlijk nog die namen waardig. Onderhuids is er namelijk iets heel bijzonders aan de hand. De ene is een Chevrolet Corvette, de andere een Lotus. Daarover willen we natuurlijk meer weten!

Dit en meer is allemaal te lezen in de nieuwste AutoWeek, die deze week vanaf woensdag in de winkels ligt.