Bij AutoWeek beleven we elk jaar veel lol met klassiekers. We produceren elke maand een AutoWeek Classics die we volstoppen met autopassie, en dat doen we samen met klassiekerenthousiastelingen en bedrijven die gespecialiseerd zijn in dat genre. Onze klassieker van het jaar is er een die jubileerde. In deze video tref je Michiel Willebrands en Stéphan Vermeulen aan boord van een auto waarvan je niet zou zeggen dat die in 1955 debuteerde!

Michiel is natuurlijk mister AutoWeek Classics. Die zorgt er komend jaar al tien jaar voor dat het klassiekerblad elke maand verschijnt. Stéphan wil ook nog wel eens een uitstapje maken naar vroeger, vooral omdat hij ernaar streeft elk jaar weer een icoon van zijn to drive-list te rijden. Dat lukte ook in 2025 weer! Op de valreep van het jaar reed hij een klassieker die ook grote indruk op hem maakte. Het Franse genoegen smaakt naar meer, en de kans is groot dat je hem komend jaar opnieuw in een icoon uit dat land zult aantreffen.