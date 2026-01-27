Een autotransportschip is stuurloos op de Noordzee ten noorden van het Nederlandse Waddeneiland Rottumerplaat. Het schip was maandagavond vertrokken vanuit het Duitse Emden, een haven vlakbij de Nederlandse grens, maar er brak brand uit aan boord. De brand in de machinekamer is inmiddels geblust, meldt het Duitse Centrale Commando voor Maritieme Noodsituaties (CCME).

Aan boord van het schip, Thames Highway, zijn volgens het CCME achttien bemanningsleden en een loods. Er zijn geen gewonden. Het schip is stuurloos en zal door sleepboten terug naar de haven van Emden worden gesleept. Op de scheepvaartmonitor MarineTraffic is te zien hoe Nederlandse sleepboten in de buurt van het schip zijn.

De brand brak vlak na vertrek uit. De bemanning heeft adequaat gehandeld, waardoor verspreiding van de brand werd voorkomen, meldt het CCME. Brandweerlieden, opgeleid voor operaties op zee, zijn met een helikopter aan boord gebracht. De brandweer blijft voorlopig aan boord uit voorzorg.

Het schip, varend onder de vlag van de Bahama's, was van Emden onderweg naar de haven van het Engelse Grimsby. Aan boord zijn volgens het CCME 1294 voertuigen, waaronder 477 elektrische auto's.

Het incident doet denken aan de brand aan boord van de Fremantle Highway. Op dat autotransportschip brak op 25 juli 2023 brand uit toen het op de Noordzee boven Ameland voer. Een van de bemanningsleden overleefde het niet. Het schip werd uiteindelijk ruim een week later veilig de Eemshaven in Groningen binnengesleept. Later meldden Panamese onderzoekers dat brand in een elektrische auto de oorzaak was.

Beeld: Richard Groves via Vesselfinder