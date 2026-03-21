De premie van de autoverzekering steeg de afgelopen jaren fors. In februari 2022 betaalde je nog gemiddeld ruim €1.040 per jaar. In vier jaar tijd steeg dat naar ruim €1.450. Een toename van bijna 40 procent.

Dat blijkt uit berekeningen van Independer. Volgens de vergelijker nam de premie voor Toyota’s gemiddeld het meest toe. Woon je in Zuid-Holland, dan ben je van alle provincies het duurst uit.

Dat de autoverzekering alsmaar duurder wordt, heeft uiteenlopende oorzaken. "Verzekeraars zijn steeds meer geld kwijt aan het uitkeren van schadeclaims”, zegt Michel Ypma, verzekeringsexpert bij Independer. "Zo steeg het gemiddelde schadebedrag in vijf jaar tijd met ruim €1.200.”

Niet alleen meer schadeclaims, ook de alsmaar complexer wordende auto-onderdelen spelen een rol in de premiestijging. "Deze worden steeds verfijnder en daardoor duurder om te vervangen”, zegt Marco Gorter, expert nieuwe auto's van AutoWeek."Dit speelt vooral een rol bij elektrische en hybride auto’s. Daar komt bij dat er vanwege milieu- en veiligheidseisen steeds meer op, aan en in auto’s zit. Dat drijft de prijs van de auto’s op en vergroot het financiële risico.”

Hogere verkoopprijs

Ook de verkoopprijs van auto’s heeft invloed op de premie. Uit cijfers van RAI Vereniging blijkt dat de gemiddelde prijs van een nieuwe auto meer dan €50.000 is. "In een jaar tijd is de premie voor een allriskverzekering gestegen met €118o”, zegt Ypma van Independer. "Dat is ruim twee keer zoveel als bij WA. Dit is mogelijk te verklaren door de prijsstijging van auto’s. Met een allrisk-dekking ben je verzekerd bij diefstal en total loss. Dat betekent dat de verzekeraar meer moet uitkeren, gezien de stijgende cataloguswaardes van auto’s. Daarnaast speelt de toegenomen schadelast een rol.”

Toyota-rijders zien rekening fors oplopen

Sinds 2022 is de Toyota RAV4 de populairste auto bij dieven. "Bekend maakt bemind", zegt Gorter van AutoWeek. "Jaarlijks verkoopt Toyota wereldwijd zo’n miljoen exemplaren van de SUV. De vraag naar de RAV4 is dus groot. Dat leidt ertoe dat dieven de auto snel kunnen doorverkopen. Doorgaans worden ze verscheept naar Oost-Europa of Afrika. Vanwege een fout in de CAN-bus (het centrale, digitale centrum van een auto, red.), was de RAV4 een tijd lang vrij eenvoudig te stelen. De Japanse automaker voerde begin dit jaar een software-aanpassing door. Deze moet het een stuk moeilijker maken voor autodieven. Of dat ook daadwerkelijk zo is, zal nog moeten blijken.”

Ook C-HR geliefd bij criminelen

Naast de RAV4 is ook de Toyota C-HR een veelvuldig doelwit van criminelen. Het model staat op de derde plaats van meest gestolen auto’s. Daarmee bekleedt Toyota twee van de eerste drie plekken. "Verzekeraars rekenen het risico door in de premie”, zegt Michel Ypma van Independer. "Is een merk populair bij criminelen, dan gaat de verzekeraar een groter risico aan om jouw auto te verzekeren. De kans dat deze gestolen wordt, is statistisch gezien simpelweg hoger. Dat zien we terug in de gemiddelde premiestijgingen bij Toyota’s.”

Woonplaats scheelt bijna €500

Gemiddeld steeg de gemiddelde premie voor de autoverzekering in vier jaar tijd met zo’n 40 procent van ruim €1.040 naar meer dan €1.450. Inwoners van Zuid-Holland betalen de hoofdprijs met een gemiddelde jaarpremie van bijna €1.630. In Friesland zijn automobilisten het minst kwijt met bijna €1.140 per jaar. Een verschil van bijna €500.

"Zuid-Holland kent een hoge bevolkingsdichtheid en veel verkeersdrukte”, legt Ypma uit. "Dat leidt tot een groter risico op ongelukken en schade. Om ervoor te zorgen dat je niet meer kwijt bent dan nodig voor je verzekering, is het verstandig om jaarlijks een vergelijking te maken.”