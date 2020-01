Autoverkopen Verenigd Koninkrijk in de min

In het Verenigd Koninkrijk zijn voor het derde jaar op rij minder auto's verkocht dan in het jaar ervoor. In 2019 vonden er 2,3 miljoen nieuwe auto's een eigenaar, 2,4 procent minder dan in 2018.

In 2016 werden in het Verenigd Koninkrijk 2.692.786 nieuwe personenauto's verkocht, een aantal dat in de jaren erna niet meer is gehaald. Sterker nog, elk jaar dat na 2016 volgde liet een verkoopdaling zien. Dat blijkt uit cijfers die het Society of Motor Manufacturers & Traders (SMMT) vandaag publiceert. Vorig jaar werden in het Verenigd Koninkrijk in totaal 2.311.140 auto's aan de man gebracht, 2,4 procent minder dan de 2.367.147 exemplaren die er in 2018 een eigenaar vonden. De laatste zeven jaar vielen de verkopen alleen in 2013 lager uit.

De daling van de autoverkopen ten opzichte van 2018, een jaar waarin de verkopen onder meer tegenvielen wegens de beperkte beschikbaarheid van veel modellen wegens de overgang naar de WLTP-cyclus, is relatief opvallend. Volgens het SMMT houdt de daling van de autoverkopen onder meer verband met een afgenomen consumentenvertrouwen, aangejaagd door de Brexit-perikelen en onzekerheden omtrent de invoering van milieuzones.

Goed nieuws voor autofabrikanten die EV's leveren: de verkoop van volledig elektrische auto's nam in 2019 met 144 procent toe ten opzichte van 2018. Desondanks is het aandeel EV's in de totale verkopen met 1,6 procent (37.850 stuks) vrij marginaal. De verkoop van (plug-in) hybrides nam met een kleine 21 procent toe en is goed voor een aandeel van 7,3 procent. Het gros van deze hybrides zijn modellen zonder stekker. De vraag naar auto's met een dergelijke aandrijflijn nam met 17,1 procent toe tot 97.850 stuks. In totaal zijn er 34.734 plug-ins verkocht, 17,8 procent minder dan vorig jaar en ook goed voor een kleiner aandeel in de totale verkopen dan in 2018 (1,5 versus 1,8 procent).

De Ford Fiesta is met 77.833 verkochte exemplaren de populairste auto van het Verenigd Koninkrijk gebleken. De Volkswagen Golf volgt met enige afstand op plek twee en was goed voor 58.994 aankoopcontracten. Plekken drie tot en met vijf worden opgevolgd door de Ford Focus (56.619 stuks), de Vauxhall (Opel) Corsa (54.239 stuks), en de Mercedes-Benz A-klasse (54.724 stuks).