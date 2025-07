Het is 1 juli en dat betekent dat de cijfers op de mat vallen die weergeven hoe het in juni met de Nederlandse automarkt gesteld was. Juni was niet fantastisch, het eerste half jaar van 2025 zelfs nog minder best.

In juni zijn in Nederland 34.641 nieuwe personenauto's op kenteken gezet, zo blijkt uit cijfers van Bovag, RAI Vereniging en RDC. Dat zijn er 1,5 procent minder dan in diezelfde maand vorig jaar. Vegen we de cijfers over de eerste zes maanden van dit jaar op een hoop, dan ontstaat een voor de autobranche nog minder rooskleurig beeld. In het eerste halfjaar van dit jaar zijn in Nederland 182.680 nieuwe personenauto's geregistreerd. Dat zijn er 5,5 procent minder dan in het eerste halfjaar van 2024.

Registraties naar brandstofsoort - eerste helft 2025

Type aandrijflijn Aantal jan-jun 2025 Marktaandeel jan-jun 2025 Marktaandeel jan-jun 2024 Verschil in procentpunten Hybride 88.293 48,3 % 43,4 % +4,8 Elektrisch 63.877 35 % 31,2 % +3,8 Benzine 27.382 15 % 23,6 % -8,6 Diesel 2.556 1,4 % 1,2 % +0,2 LPG 572 0,3 % 0,6 % -0,3

Ruim een derde van alle auto's die in het eerste halfjaar van dit jaar in Nederland zijn geregistreerd, was een volledig elektrische auto. Het ging om 63.877 auto's (35 procent). In heel 2024 waren EV's goed voor een marktaandeel van 30,8 procent. Het EV-aandeel in de Nederlandse 'autoverkopen' groeit dus gestaag. Ook in absolute zin zijn er in de eerste helft van 2025 meer (8 procent) nieuwe elektrische auto's geregistreerd dan in de eerste helft van vorig jaar (60.277 stuks). Slechts 18,2 procent - nog niet één op de vijf - van alle dit jaar gekentekende nieuwe elektrische auto's is gekocht door een particulier. De resterende 81,8 procent staat dus zakelijk geregistreerd. Wel is het aandeel van particuliere aankopen in de EV-registraties iets toegenomen (2024: 16,7 procent).

Hybrides waren met 88.293 geregistreerde exemplaren goed voor een marktaandeel van 48,3 procent. Daarvan waren er 35.680 stuks (40,4 procent) een plug-in hybride, 27.110 stuks (30,7 procent) een mild-hybride en 25.423 stuks een volwaardige hybride zonder stekker (28,8 procent).

Traditionele benzineauto's zonder enige vorm van elektrificatie kwamen tot slechts 27.382 registraties (15 procent marktaandeel). Dat aandeel is aanzienlijk gekrompen ten opzichte van de eerste helft van vorig jaar. Diesels waren goed voor een verwaarloosbaar marktaandeel van 1,4 procent (2.556 exemplaren). In totaal zijn er 572 auto's met een benzinemotor die ook lpg lust gekentekend (aandeel: 0,3 procent).