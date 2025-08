Autoverkopen juli: acht jaar oud model pakt koppositie

Er zijn de afgelopen maand weer iets meer nieuwe auto's geregistreerd in Nederland dan vorig jaar juli. In totaal waren het er 28.986 en dat betekent een groei van ruim 9 procent ten opzichte van vorig jaar. Over de eerste zeven maanden van dit jaar gezien staat de teller op 211.423 stuks. Dat zijn er nog wel aanzienlijk minder dan vorig jaar; vooralsnog is er sprake van een krimp van een krappe 4 procent dit jaar.

De Kia EV3 en de Skoda Elroq wisselden elkaar onlangs af bovenaan de registratiecijfers in ons land, maar nu is de lachende derde plots de nummer één: de Kia Picanto. Van de zo'n acht jaar oude kleinste Kia werden er maar liefst 1.037 nieuw geregistreerd in juli en daarmee laat hij zijn elektrische grotere broer Kia EV3 ruimschoots achter zich. Die kwam uit op 813 stuks. En de Skoda Elroq dan? Die bleef op de derde stek steken. De top 5 wordt overigens compleet gemaakt door twee modellen die ook niet bepaald sinds gisteren op de markt zijn: de Ford Kuga en de Kia Niro. De Kia Picanto staat overigens over het hele jaar gezien nu op de tweede plek, nog achter de Kia EV3.

Top 5 meest geregistreerde modellen - juli 2025

Merk Model Aantal Marktaandeel 1 Kia Picanto 1.037 3,58% 2 Kia EV3 813 2,80% 3 Skoda Elroq 764 2,64% 4 Ford Kuga 680 2,35% 5 Kia Niro 640 2,21%

Kia staat met twee modellen bovenaan en heeft zelfs nog een derde model in de top 5 staan, dus dan raad je al wel werk merk de merk-top 5 aanvoerde in juli. Met maar liefst 3.649 auto's is de afstand naar de nummer twee, Volkswagen, bovendien groot. Volkswagen verkocht ruim 2.500 auto's en wordt op zijn beurt op de hielen gezeten door Toyota. Datzelfde beeld zien we als we kijken naar het hele jaar tot nu toe. Spannend is het ook tussen Skoda en BMW. Op het jaartotaal staat Skoda nog net boven BMW, maar BMW had afgelopen maand een betere maand.

Top 5 meest geregistreerde merken - juli 2025

Merk Aantal Marktaandeel 1 Kia 3.649 12,59% 2 Volkswagen 2.522 8,70% 3 Toyota 2.391 8,25% 4 Skoda 2.145 7,40% 5 BMW 1.626 5,61%

Ben je benieuwd hoe de verhoudingen qua aandrijving waren en welke volledig elektrische auto's het meest populair waren in juli? Ook die cijfers hebben we voor je.